Atverot vēlēšanu iecirkņus, trešdien Teikā izveidojusies vēlētāju rinda
Trešdienas vakarā, atverot vēlēšanu iecirkņus, Teikā izveidojusies vēlētāju rinda.
115. vēlēšanu iecirkņa, kas atrodas Pašvaldības administratīvajā ēkā Rīgā, Brīvības gatvē 266, priekšsēdētāja Signe Jansone stāstīja, ka, salīdzinot ar pirmdienas un otrdienas vēlētāju aktivitāti, trešdienas vakarā pie iecirkņa pirms tā atvēršanas jau bija izveidojusies cilvēku rinda. Vēlāk dažādu paaudžu vēlētāji iecirknī ieradās viens pēc otra, neveidojot rindas.
Vēlēšanu komisijas darbs ritēja raiti un tehniskas aizķeršanās darbu netraucēja. Vēlēšanu komisijas darbinieki gan ir noraizējušies par sīkajām rūtīm, kurās naktī uz svētdienu manuāli būs jāievada vēlēšanu rezultāti.
Teikas vidusskolas koncertzālē ir iekārtoti 116. un 117. vēlēšanu iecirkņi, un tiem abiem šodien pietika vēlētāju. 117. vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētāja Evija Augustāne stāstīja, ka pirmajā stundā katru minūti nobalsojis viens vēlētājs. Teikas vidusskolas pilngadīgie skolēni šajās dienās neizmanto izdevību nobalsot, taču viņi gatavojas balsot sestdien. Ja pirmdienas vakarā balsot nākuši, galvenokārt, strādājošie cilvēki pēc darba, tad otrdienas rītā vēlētāji bija seniori, trešdien savu balsojumu nodot glabāšana ieradās daudzas ģimenes ar bērniem. 117. vēlēšanu iecirknī trešdienas vakarā bija saņemti jau septiņi pieteikumi balsošanai mājās vēlētāju veselības stāvokļa dēļ.
Kā ziņots, visas šīs nedēļas darba dienās vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Balsošana notiks aizklāti. Vēlētājam līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb eID karte.
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Glabāšanā nodotā balss tiks glabāta aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Ja vēlētājs līdz vēlēšanām pārdomā, viņš savu iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Saeimas vēlēšanas norisināsies sestdien.