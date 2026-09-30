Pakrojas muižā gaidāms iespaidīgs festivāls, kurā būs redzami milzu ornamentu paklāji
Pakrojas muižā Lietuvā šoruden notiks līdz šim Baltijā vēl nepieredzēts rudens mākslas festivāls “Barokāls rudens”, kur baroka laikmeta greznība tiks apvienota ar dabas veltēm.
Pakrojas muižā Lietuvā šoruden notiks festivāls “Barokāls rudens”, kas apvienos baroka laikmetam raksturīgo greznību ar rudens dabas bagātībām. Organizatori to raksturo kā līdz šim Lietuvā un Latvijā vēl nepieredzētu rudens mākslas festivālu, kur muižas teritorija pārtaps par vienu lielu, krāšņu skatuvi.
Festivāla laikā apmeklētāji varēs aplūkot iespaidīgas dekorācijas, kas veidotas no rudens veltēm – dārzeņiem, augļiem, augiem un citiem dabas materiāliem. Muižas teritorijā būs apskatāmi baroka stilā veidoti ornamentāli paklāji, arkas un dažādas kompozīcijas, kurās izmantotas dārzos un laukos izaudzētās veltes.
Organizatori norāda, ka dekorācijās izmantoti barokam raksturīgie elementi – simetrija, vijīgi raksti, augu motīvi un greznība. Rudens krāsas kopā ar vēsturisko muižas parku radīs īpašu atmosfēru, kur daba un cilvēka radošums saplūdīs vienotā mākslas darbā. Festivāla apmeklētāji varēs iegriezties arī baroka tirgū, kur gaidāma ne tikai dažādu rudens labumu tirdzniecība, bet arī izklaides programma. Festivāls “Barokāls rudens” Pakrojas muižā notiks katru oktobra nedēļas nogali. Pasākuma programma sāksies plkst. 12.00, bet muižas teritorija apmeklētājiem būs atvērta līdz plkst. 18.30.