Jautājumi par premjera Andra Kulberga izglītību: vai Rīgas Biznesa skolas studijas ir pabeigtas?
Pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas par Nacionālās apvienības (NA) Saeimas deputāta Artūra Butāna izglītību uzmanība pievērsta arī pašreizējā Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) izglītības ierakstiem. Butāna gadījums aktualizējis plašāku jautājumu – cik precīzi politiķi norāda savas iegūtās izglītības un vai sabiedrībai ir iespējams pārliecināties, ka politiķu CV norādītā informācija atbilst faktiskajai situācijai.
Kulbergs savā CV norāda, ka laika posmā no 2007. līdz 2015. gadam studējis Rīgas Biznesa skolā MBA starptautiskā biznesa un komercijas programmā. Taču Jauns.lv rīcībā nonākusi informācija par viņa studiju gaitām, kas rada jautājumus, vai šī programma ir pabeigta un vai Kulbergam ir piešķirts MBA grāds.
Cik daudz no MBA programmas faktiski apgūts?
Jauns.lv rīcībā esošajā informācijā par tā dēvēto “reālo situāciju” saistībā ar MBA studijām norādīts, ka pirmajā pavasara sesijā Kulbergs esot apguvis trīs mācību kursus.
No šiem trim kursiem divi esot nokārtoti ar gala vērtējumu. Savukārt trešajam kursam gala vērtējuma neesot. Tas varētu liecināt, ka šis kurss nav bijis pilnībā pabeigts, tomēr šo interpretāciju būtu nepieciešams pārbaudīt pie izglītības iestādes vai ar studiju dokumentiem.
Tālāk norādīts, ka 2008. gada pavasara sesijā apgūti vēl divi mācību kursi. Abi kursi esot nokārtoti 2008. gada aprīlī.
Tādējādi kopumā minēti pieci apgūti kursi, no kuriem četri esot noslēgti ar gala vērtējumu, bet vienam gala vērtējuma nav.
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Informācijā norādīts arī kopējais iegūto kredītpunktu skaits – 16 kredītpunkti pēc Latvijas sistēmas jeb 24 kredītpunkti pēc Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas (ECTS).
Taču būtisks ir jautājums par to, cik liela daļa no visas MBA programmas šie kursi veidoja.
Lai iegūtu MBA, bija jāapgūst ievērojami vairāk
Konkrētajā MBA programmā, lai iegūtu maģistra grādu, ir nepieciešams apgūt kopumā 15 kursus – deviņus un vēl sešus kursus –, kā arī izstrādāt maģistra darbu, liecina informācija Rīgas Biznesa skolas mājaslapā.
Programmas apguves ilgums ir paredzēts no diviem līdz 3,5 gadiem. Studentiem ir iespēja elastīgi izvēlēties studiju intensitāti – katrā trimestrī apgūstot no diviem līdz četriem kursiem.
Ja šie dati ir precīzi un attiecināmi uz to pašu programmu, par kuru Kulbergs runā savā CV, tad informācija par pieciem apgūtiem kursiem pati par sevi neliecina par pilnībā apgūtu MBA programmu. Turklāt tajā nav informācijas par maģistra darba izstrādi vai aizstāvēšanu.
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Tieši tāpēc rodas jautājums: vai Kulbergs Rīgas Biznesa skolā patiešām pabeidza MBA programmu un ieguva MBA grādu, vai arī CV norādītais 2007.–2015. gada periods apzīmē studēšanu, nevis programmas pabeigšanu?
Ministru kabinets uz jautājumiem par izglītību neatbild
Jauns.lv jau iepriekš vērsās Ministru kabinetā ar jautājumu par premjera izglītību. Informāciju par Andra Kulberga vidējo izglītību redakcija saņēma tikai pēc vairākiem atgādinājumiem.
Arī šoreiz, jautājot par premjera CV norādītās augstākās izglītības precizitāti, tostarp Rīgas Biznesa skolas MBA studiju pabeigšanu, atbilde nav saņemta.
Butāna gadījums aktualizē plašāku problēmu
Jautājums par Kulberga CV izglītības ierakstiem izskan laikā, kad uzmanības centrā nonācis arī Saeimas deputāts Artūrs Butāns.
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Butāns 2018. un 2022. gada Saeimas vēlēšanu dokumentos, kā arī sākotnēji šā gada vēlēšanu kandidāta kartītē bija norādījis augstāko izglītību. Pēc mediju intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju viņa 15. Saeimas vēlēšanu kandidāta kartītē augstākā izglītība tika nomainīta uz vidējo, bet Sidnejas Biznesa koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemta.
Butāns skaidrojis, ka Austrālijā ieguvis biznesa vadības sertifikātu, kuru Latvijā nebija iesniedzis izglītības pielīdzināšanai. Vēlāk viņš paziņoja, ka vērsīsies Akadēmiskās informācijas centrā, lai noskaidrotu iegūtās izglītības atbilstību.
Politiķis arī atzinis, ka kopš sertifikāta iegūšanas 2018. gadā nebija interesējies par tā pielīdzināšanu Latvijā. Viņš skaidrojis, ka 2022. gadā, uzzinot par ievēlēšanu Saeimā, pie pirmās iespējas iestājies bakalaura studiju programmā Latvijā, kuru plāno pabeigt šā gada nogalē. Nākamgad viņš iecerējis turpināt studijas maģistrantūrā neklātienē.
Butāna un Kulberga gadījumi nav identiski. Butāna gadījumā mainīta informācija par norādīto izglītības līmeni, savukārt Kulberga gadījumā jautājums ir par to, vai CV minētās studijas Rīgas Biznesa skolā ir noslēgušās ar MBA grāda iegūšanu.
Vai politiķu CV izglītības ieraksti liecina par lielāku problēmu?
Butāna un Kulberga gadījumi liek uzdot arī plašāku jautājumu – kāpēc politiķiem vispār rodas nepieciešamība īpaši skaidrot, precizēt vai mainīt informāciju par savu izglītību? Vai atsevišķos gadījumos tas varētu būt saistīts ar vēlmi radīt iespaidu par plašāku akadēmisko pieredzi, nekā to apliecina faktiski iegūtie diplomi un pabeigtās studiju programmas?
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Šobrīd tam nav pamata izdarīt secinājumu par konkrētu politiķu motivāciju. Tomēr vairāki publiski apspriesti gadījumi aktualizē jautājumu, vai daļai politiķu akadēmiskais pamats nav vājāks, nekā varētu spriest pēc viņu publiskajiem CV. Ja izglītības ieraksti tiek formulēti tā, ka lasītājam nav skaidrs, vai runa ir par pabeigtām studijām vai tikai studiju apmeklēšanu, tas sabiedrībai apgrūtina iespēju objektīvi izvērtēt amatpersonas norādīto kvalifikāciju.