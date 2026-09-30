Rinkēvičs norāda, ka Latvija šobrīd ir drošībā, bet diversijas izslēgtas nav
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Latvijas Lielo pilsētu asociācijai (LLPA) apliecinājis, ka Latvija šobrīd ir drošībā, bet diversijas izslēgtas neesot.
"Prezidents nomierināja un teica, ka Latvija ir drošībā. Pašreiz tieša apdraudējuma nav," pēc tikšanās ar prezidentu pauda LLPA izpilddirektors Normunds Audzišs (ZZS). Viņš gan atzina, ka prezidents arī apliecinājis jau iepriekš amatpersonu vairākkārt publiski pausto par to, ka nav izslēgtas dažādas diversijas.
Viņš sacīja, ka LLPA pārstāvji ar Rinkēviču pārrunājuši vairākus jautājumus. Viens no tiem bija saistīts ar valsts drošību. Audzišs atgādināja, ka Rinkēvičs nesen atgriezies no vizītes ASV, kuras ietvaros teicis arī uzrunu ANO Ģenerālajā asamblejā. LLPA esot gribējusi saprast, cik droši Latvija izskatās no ANO un "lielo valstsvīru" skatu punkta.
Vienlaikus ar Rinkēviču pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar Finanšu ministrijas izstrādāto jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli. Tas vēl nav ieviests, bet Audzišs apgalvoja, ka lielākā daļa LLPA pārstāvošo pašvaldību tam jau pirms kāda laika devušas akceptu. Prezidents šodienas tikšanās laikā esot apliecinājis, ka palīdzēs šim jautājumam virzīties tālāk uz priekšu.
LLPA dibināta 2001. gadā ar mērķi veidot ciešāku sadarbību ekonomisko, saimniecisko sakaru un kultūras jomā starp LLPA biedriem - desmit republikas valstspilsētām: Daugavpili, Jelgavu, Jēkabpili, Jūrmalu, Liepāju, Ogri, Rēzekni, Rīgu, Valmieru, Ventspili.