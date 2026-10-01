Liepājā 150 metrus no jūras top jauns augstas klases mājokļu projekts
Liepājā uzsākts ekskluzīvā “Liedaga 8 Apartments” galvenais būvkonstrukciju posms – mūsdienīgs A+ energoefektivitātes piejūras projekts 150 metrus no Baltijas jūras ar nodošanu 2027. gada nogalē. Projekts piedāvās plašus, dažādām dzīves vajadzībām pielāgotus dzīvokļus un ilgtspējīgas mobilitātes risinājumus, atrodoties tikai septiņu minūšu brauciena attālumā no pilsētas centra.
Liedaga ielā 8/14, uzsākta “Liedaga 8 Apartments” galvenā būvkonstrukciju posma izbūve. Ekskluzīvais dzīvojamo mājokļu projekts piedāvās iespēju dzīvot tikai 150 metru attālumā no Baltijas jūras, vienlaikus atrodoties vien septiņu minūšu brauciena attālumā no pilsētas centra. Projekta nodošana plānota 2027. gada nogalē.
Liepājas pludmales piekraste turpina attīstīties, un viens no jaunajiem projektiem, kas papildinās pilsētas dzīvojamo fondu, ir “Liedaga 8 Apartments”. Šobrīd būvniecība ieiet nozīmīgā etapā – ir pabeigti ēkas pamati un ārējie inženiertīkli, savukārt objektā jau tiek piegādāti un uzstādīti dzelzsbetona un tērauda konstrukciju elementi.
Projekta attīstītājs Inspiration Capital “Liedaga 8 Apartments” redz ne tikai kā modernu un energoefektīvu dzīvojamo ēku, bet kā iespēju izmantot vienu no Liepājas būtiskākajām priekšrocībām – dzīvi pie jūras.
“Liepājas piekrastei piemīt tas, ko daudzviet citur Eiropā ir grūti atrast. Tā ir iespēja dzīvot pie pašas jūras, vienlaikus saglabājot ērtu piekļuvi pilsētas infrastruktūrai. Tieši šī kombinācija ir viena no galvenajām projekta vērtībām,” norāda projekta attīstītājs.
Dzīve pie pašas jūras, nevis vienkārši tās tuvumā
“Liedaga 8 Apartments” atradīsies 150 metru attālumā no Baltijas jūras. Pludmale, veikali, izglītības iestādes, piejūras parks, veloceliņš un sporta infrastruktūra atrodas pastaigas attālumā, savukārt Liepājas centrs sasniedzams aptuveni 7 minūšu brauciena attālumā.
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Vidējā dzīvokļa platība būs aptuveni 85 m², savukārt projekta kopējā ēkas platība sasniegs aptuveni 5400 m².
Šāda dzīvokļu platību amplitūda ļaus projektā sastapties dažādiem dzīves scenārijiem – no kompakta mājokļa vienam cilvēkam vai pārim līdz plašai ģimenes dzīves telpai. Iedzīvotāju ērtībām projektā paredzētas 58 autostāvvietas pirmajā stāvā zem jumta, kā arī risinājumi ilgtspējīgai mobilitātei.
A+ energoefektivitāte un mobilitāte nākotnei
Ēkai paredzēts A+ energoefektivitātes līmenis, bet projekta ilgtspējas risinājumi neaprobežojas tikai ar ēkas energoefektivitāti. Autostāvvietu zonā būs pieejamas elektroauto uzlādes iespējas, savukārt velosipēdiem paredzēta īpaša novietne ar uzlādes iespējām elektrovelosipēdiem un elektriskajiem skrejriteņiem.
Arī projekta atrašanās vieta pati par sevi veicina ilgtspējīgāku dzīvesveidu, jo daudzi ikdienas galamērķi atrodas sasniedzamā attālumā ar kājām, tramvaju vai ar velosipēdu.
Investīcijas Liepājas dzīvojamā fonda attīstībā
Projektu “Liedaga 8 Apartments” attīsta Inspiration Capital – investīciju uzņēmums, kas specializējas nepietiekami izmantotu nekustamo īpašumu aktīvu identificēšanā un to potenciāla attīstīšanā, īstenojot ilgtspējīgus un tirgus vajadzībām atbilstošus projektus. Uzņēmuma darbība aptver pilnu projekta dzīves ciklu – no koncepcijas un teritorijas plānošanas līdz projektēšanai, finansēšanai, būvniecības vadībai un pabeigto īpašumu pārdošanai vai iznomāšanai.
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Uzņēmuma grupa šobrīd ir iesaistīta projektos Latvijā un Lietuvā, kuru kopējā vērtība pārsniedz 299 miljonus eiro.
Uzņēmuma portfelī ietilpst tādi dzīvojamie, komerciālie un infrastruktūras projekti kā “Kauno Parkas” biznesa centrs un “Kauno Parkas Residential” dzīvojamais projekts Kauņā, kā arī nozīmīgi infrastruktūras projekti Viļņā un Klaipēdā.
“Liedaga 8 Apartments” Liepājā kļūs par vienu no jaunajiem pilsētas piejūras dzīvojamā fonda papildinājumiem, sniedzot ekskluzīvu atrašanās vietu pie jūras, mūsdienīgu arhitektūru, energoefektivitāti un infrastruktūru ilgtermiņa dzīvošanai. Projekta būvniecību plānots pabeigt 2027. gada ceturtajā ceturksnī.
Projektu attīsta: Inspiration Capital
Projekta pārstāvis: AVER Kurzeme