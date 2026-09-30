Oktobrī sākas dzinējmedību sezona; Valsts meža dienests aicina atkārtot medību drošības prasības
No 1. oktobra Latvijā sākas dzinējmedību sezona, un Valsts meža dienests aicina medniekus atkārtot drošības prasības un reģistrēt visus nomedītos dzīvniekus lietotnē “Mednis”. Iedzīvotāji aicināti rūpēties par savu drošību, izvēloties spilgtu apģērbu un netuvojoties šāvienu vietām.
1. oktobrī sākas kārtējā dzinējmedību sezona. Valsts meža dienests aicina medību dalībniekus atkārtot medību drošības prasības un atgādina, ka visi nomedītie dzīvnieki jāreģistrē mobilajā lietotnē “Mednis”.
Latvijā dzinējmedības ir atļautas katru dienu no saullēkta līdz saulrietam, tās ilgst līdz medību sezonas beigām – 31. martam. Dzinējmedības tiek organizētas kā kolektīvās medības, kad dzinēji trokšņojot dzen medījumu pretim mednieku līnijai. To laikā ir atļauts nomedīt noteiktu skaitu un sugu medījamos dzīvniekus atbilstoši medību termiņiem un izsniegtajām medību atļaujām.
Valsts meža dienests atgādina, ka visus nomedītos dzīvniekus ir jāreģistrē mobilajā lietotnē “Mednis”. Dzinējmedību laikā nomedīto dzīvnieku var reģistrēt medību vadītājs vai viņa noteikts mednieks. Medību kontroles laikā medību vadītājam ir jāuzrāda informācija par nomedīto dzīvnieku reģistrāciju lietotnē “Mednis”. Tāpat jānodrošina iespēja medību kontrolei uzrādīt nomedītā dzīvnieka reģistrāciju, kad tas tiek pārvietots.
Valsts meža dienests aicina pirms katrām dzinējmedībām atkārtot medību drošības prasības, kas ir saistošas visiem medību dalībniekiem – kā medniekiem, tā dzinējiem. Tāpat dienests lūdz izvērtēt nepieciešamību doties dzinējmedībās jau pašā sezonas sākumā, kamēr pamežs ir lapotā stāvoklī un mežā sastopams liels skaits ogotāju, sēņotāju un atpūtnieku.
Savukārt iedzīvotāji tiek aicināti rūpēties par savu drošību un doties uz mežu spilgtā, labi pamanāmā apģērbā, vest suņus pavadā, kā arī netuvoties šāvieniem un dzinēju radītajiem trokšņiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Drošības prasības medībās
Medību drošības prasības ir apkopotas Medību noteikumos, tās jāatkārto pirms katrām dzinējmedībām un jāievēro visiem dzinējmedību dalībniekiem. Valsts meža dienests atgādina, ka par drošības prasību pārkāpumiem medībās piemērojama administratīvā atbildība.
Svarīgākās drošības prasības medībās:
- šaut tikai pa skaidri redzamu un atpazītu mērķi;
- nešaut pa mednieku līniju;
- ievērot noteiktos šaušanas sektorus;
- patvarīgi nepamest savu vietu uz mednieku līnijas;
- uzmanīgi apieties ar ieročiem;
- aizliegts tēmēt un šaut cilvēku, mājdzīvnieku, transportlīdzekļu, ēku un ceļu virzienā;
- ierocis drīkst būt pielādēts tikai tad, kad mednieks nostājies savā vietā uz mednieku līnijas un tikai pēc tam, kad garām pagājuši citi medību dalībnieki, bet visā pārējā laikā (tai skaitā pārgājienos un pārbraucienos) tam obligāti jābūt izlādētam;
- pārbaudot ieroci, tā stobram jābūt pavērstam uz augšu vai uz leju;
- mednieki medību laikā nedrīkst būt alkoholisko vai kādu citu apreibinošo vielu ietekmē;
- dzinējmedību laikā kā medniekiem, tā dzinējiem jāvalkā spilgtas krāsas apģērba elementi, piemēram, vestes, jakas vai cepures, kas padara cilvēku viegli pamanāmu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Valsts meža dienests ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem. Valsts meža dienesta misija ir rūpēties par atbildīgu meža izmantošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.