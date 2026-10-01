No oktobra papildinās Liepājas sabiedriskā transporta maršrutu tīklu
No 1. oktobra Liepājā, balstoties uz pasažieru ierosinājumiem un plūsmas datiem, tiks ieviestas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos un sarakstos, tai skaitā papildu savienojumi ar Dienvidu kapiem un slimnīcu, kā arī skolēnu vajadzībām pielāgoti reisi. Jaunie grafiki pieejami pieturās, tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē, savukārt jautājumu gadījumā aicināts sazināties ar “Liepājas Sabiedrisko transportu”.
Liepājas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas Sabiedriskais transports”, izvērtējot pasažieru ierosinājumus un jaunākos pasažieru plūsmas datus, no 1. oktobra ieviesīs izmaiņas maršrutu tīklā un kustības sarakstos. Tiks nodrošināts savienojums ar Dienvidu kapiem, ieviests rīta reiss no Karostas uz slimnīcu un pielāgoti reisi skolēnu nokļūšanai izglītības iestādēs, mājup un uz interešu izglītības nodarbībām.
Izmaiņu sagatavošanā ņemti vērā gan augusta klātienes tikšanās laikā Liepājas domē izteiktie priekšlikumi, gan aģentūrā saņemtie pasažieru ierosinājumi par konkrētiem maršrutiem un reisiem. Tie izvērtēti kopā ar pasažieru skaitīšanas datiem, sabiedriskā transporta pieejamību pilsētas apkaimēs, nepieciešamajiem resursiem un izmaksām. Atbilstoši konstatētajām vajadzībām paredzēti papildu savienojumi un reisi, kā arī atiešanas laiku korekcijas.
Papildu savienojumi ar Dienvidu kapiem un slimnīcu
Nokļūšanai Dienvidu kapos tiks ieviests 8A maršruts “Dienvidu kapi–Šķēde”, pagarinot atsevišķus esošā 8. maršruta reisus. Tas savienos pilsētas centru, Pētertirgu, Dzērves ielu un Ganību ielu ar Dienvidu kapiem. 8A maršruta autobuss kursēs katru dienu, izpildot divus reisus. Reisi no Šķēdes tiks veikti plkst. 10.45 un 12.47, no pieturvietas “Līva” plkst. 11.23 un 13.25, bet no Dienvidu kapiem — plkst. 11.46 un 13.48. Dienvidu kapus arī turpmāk apkalpos 25A maršruts ar mazas ietilpības autobusu, bet no 1. oktobra tam pievienosies 8A maršruts ar diviem reisiem dienā, kurus izpildīs lielas ietilpības autobuss.
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Rīta braucieniem no Karostas uz slimnīcu un pirmsskolas izglītības iestādi “Zīļuks” Grīzupes ielā darba dienās tiks ieviests 5A maršruts “Pulkveža Brieža iela–Slimnīca”. Autobuss no Pulkveža Brieža ielas aties plkst. 7.35, Liepājas Reģionālajā slimnīcā ierodoties plkst. 7.50. Reiss paredzēts, lai pasažieri varētu laikus nokļūt darbā un bērnus nogādāt izglītības iestādē.
Skolēnu vajadzībām pielāgoti reisi
Ņemot vērā vecāku ierosinājumus par bērnu, īpaši jaunāko klašu skolēnu, nokļūšanu uz skolu, mājup un uz interešu izglītības nodarbībām, tiks ieviesti divi 10S maršruta “Siena tirgus–Atmodas bulvāris” reisi. No Siena tirgus tie aties plkst. 13.14 un 13.49, bet no O. Kalpaka vidusskolas plkst. 13.30 un 14.15. Tie ir 10. maršruta pagarinājumi, kuru reisu atiešanas laiki pieskaņoti stundu beigām O. Kalpaka vidusskolā un nodarbību sākumam Karostas mūzikas skolā.
O. Kalpaka tilta slodzes ierobežojumu dēļ šajā savienojumā drīkst kursēt tikai noteiktas ietilpības autobusi. Ņemot vērā to, ka esošajos reisos visiem pasažieriem vietu nepietika, tiks nodrošināti papildu reisi, kas vedīs apkārt Tosmares kanālam un apkalpos arī Tosmares un citas pieturas pa ceļam.
Lai skolēni laikus nokļūtu Draudzīgā aicinājuma skolā, 9. maršrutā koriģēts reisa laiks virzienā no slimnīcas uz centru, savukārt 4. maršrutā pielāgoti rīta reisi no Atmodas bulvāra un Turaidas ielas.
Izmaiņas paredzētas arī skolēnu braucieniem no Mirdzas Ķempes ielas un Dzērves ielas apkārtnes. Mainīts 2S skolēnu maršruta reisa laiks, lai to varētu izmantot nokļūšanai Valsts ģimnāzijā un Centra sākumskolā. Tostarp pēc iedzīvotāju lūguma papildināti trīs 6A maršruta reisi, kas pie Kūrmājas prospekta virzienā uz Mirdzas Ķempes ielu piestās plkst. 12.23, 13.29 un 16.35 un otrā virzienā 6A maršruta reiss no M. Ķempes ielas, kas aties plkst. 8.32.
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Atsevišķas atiešanas laiku korekcijas no 1. oktobra paredzētas arī citos maršrutos, saskaņojot reisus un to savienojumus.
Darbs pie jaunā maršrutu tīkla pilnveides vēl turpinās. Balstoties uz pirmajos mēnešos iegūtajiem pasažieru plūsmas datiem un iedzīvotāju ierosinājumiem, atsevišķi reisu savienojumi vēl tiks precizēti, kur saskatāmas iespējas precīzāk saskaņot pārsēšanās laikus.
No 28. septembra pieturās sāks izvietot informatīvas shēmas par gaidāmajām izmaiņām. Jaunie kustības saraksti pieturās būs pieejami no 1. oktobra, bet ar oktobra sarakstiem pasažieri varēs iepazīties jau iepriekš šeit un mobilajā lietotnē “Liepājas pilsēta”.
Ja, plānojot braucienu, rodas jautājumi vai konkrētā situācijā pašreizējais maršrutu tīkls un pārsēšanās iespējas nenodrošina nokļūšanu galamērķī vajadzīgajā laikā, pasažieri var sazināties ar aģentūru “Liepājas Sabiedriskais transports”. Lai izvērtētu iespējamos risinājumus, lūdzam norādīt brauciena sākumpunktu un galamērķi, vēlamo ierašanās laiku, kā arī līdz šim izmantoto maršrutu un reisu.