Skaistkalnes vidusskola aicina piedalīties aptaujā par vidējās izglītības ieguves iespējām
Skaistkalnes vidusskola aicina iedzīvotājus aizpildīt īsu aptauju par interesi mācīties neklātienē un iegūt vidējo izglītību, lai pilnveidotu piedāvājumu atbilstoši vajadzībām. Aptauju var aizpildīt līdz 30. novembrim.
Skaistkalnes vidusskola aicina iedzīvotājus piedalīties īsā aptaujā, lai noskaidrotu interesi par iespēju mācīties neklātienē un iegūt vidējo izglītību.
Aptaujas mērķis ir noskaidrot potenciālo izglītojamo vajadzības un intereses, lai skola varētu izvērtēt turpmākās iespējas un pieņemt lēmumus par izglītības piedāvājuma pilnveidošanu.
Aptauja paredzēta divām mērķgrupām:
- Latvijas iedzīvotājiem, kuri vēl nav ieguvuši vidējo izglītību,
- jauniešiem, kuri apsver dažādas iespējas vidējās izglītības iegūšanai un savus turpmākos izglītības soļus.
Aptaujas aizpildīšana aizņems aptuveni vienu minūti. Iegūtās atbildes palīdzēs Skaistkalnes vidusskolai labāk izprast potenciālo izglītojamo intereses un vajadzības.
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Skaistkalnes vidusskola pateicas ikvienam, kurš veltīs laiku aptaujas aizpildīšanai un palīdzēs izvērtēt turpmākās izglītības iespējas. Aicinām arī dalīties ar aptauju, lai tā sasniegtu pēc iespējas plašāku mērķauditoriju.