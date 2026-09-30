Dienvidkurzemes piekrastē īstenotas 2026. gada apsaimniekošanas aktivitātes
Dienvidkurzemes novada pašvaldība noslēgusi 2026. gada piekrastes apsaimniekošanas projektu, nodrošinot regulāru tīrību un drošību 96 km garā Baltijas jūras posmā no Nidas līdz Pāvilostai, kā arī uzlabojot pludmales infrastruktūru ar jaunām šūpolēm un plānoto pārģērbšanās kabīni. Iniciatīva īstenota ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu, projektam piešķirot 33 400 eiro.
Dienvidkurzemes novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību noslēgusi projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” 2026. gada aktivitāšu īstenošanu. Projektu realizēja Latvijas Vides aizsardzības fonda valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” ietvaros ar mērķi nodrošināt sakoptu, drošu un pieejamu vidi Dienvidkurzemes novada Baltijas jūras piekrastē.
Projekta laikā aptuveni 96 kilometru garajā piekrastes posmā no Lietuvas robežas Nidā līdz Pāvilostai tika nodrošināti regulāri piekrastes apsaimniekošanas un atkritumu savākšanas darbi. Piekrastes apsaimniekošanā iesaistījās divi pludmales strādnieki – viens Ziemupē un viens Pāvilostā –, kas rūpējās par pludmales teritoriju sakopšanu un veica ikdienas uzturēšanas darbus. Tāpat projekta ietvaros nodrošināja regulāru atkritumu apsaimniekošanu piekrastes teritorijās – atkritumu izvešana, tualešu asenizācija, kritušo dzīvnieku (roņu) utilizācija.
Papildus piekrastes apsaimniekošanas darbiem pilnveidoja arī pludmales infrastruktūra. Rotaļlaukumu Pāvilostas pludmales kāpās papildināja ar jaunām šūpolēm, nodrošinot bērniem papildu iespējas aktīvai atpūtai. Savukārt Pērkones pludmalei iegādāja jaunu pārģērbšanās kabīni, kuru plānots uzstādīt 2027. gada pavasarī, sākoties jaunajai pludmales sezonai.
Kopējais Dienvidkurzemes novada pašvaldībai piešķirtais projekta finansējums 2026. gada aktivitāšu realizēšanai - 33 400,00 eiro.