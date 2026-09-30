Ar miljardieri Bafetu saistīts uzņēmums Latvijā ceturto mēnesi nevar atvērt kontu bankā
Ar miljardieri Vorenu Bafetu saistīts uzņēmums "MiTek Baltic" ceturto mēnesi nevar atvērt kontu nevienā Latvijas bankā, jo uzņēmums nevar iesniegt banku pieprasītos tā patiesā labuma guvēja Bafeta pases datus, ziņo Latvijas Radio.
"MiTek Baltic" Latvijā darbojas 18 gadus kā Zviedrijas "MiTek Industries" filiāle, bet šogad, pēc mātesuzņēmuma Zviedrijā "MiTek Industries" lēmuma, nolemts uzņēmumu nodalīt un reģistrēt kā atsevišķu sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA). Uzņēmums ir reģistrēts, un tam ir piešķirts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja numurs, tomēr pilnvērtīgu bankas kontu atvērt nav izdevies. Ir atvērts pagaidu konts, taču caur to nevar veikt ikdienas darījumus.
"MiTek Baltic" vadītājs Intars Dīcmanis Latvijas Radio norādīja, ka sākotnēji banka prasījusi Bafeta pases kopiju, bet vēlāk - pases datus un sociālās apdrošināšanas maksātāja numuru, kurus uzņēmumam neesot iespējams iegūt.
Dīcmanis banku prasības uzskata par nesamērīgām un finanšu sektora "kapitālā remonta" sekām.
Par situāciju informēta Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL), kas norādīja, ka patiesā labuma guvēja datu prasībām jābūt samērīgām un tās nedrīkst nepamatoti kavēt uzņēmumu darbības sākšanu Latvijā. FICIL plāno vērsties Latvijas Bankā, lai noskaidrotu iespējamos risinājumus gadījumiem, kad patiesā labuma guvēja personu apliecinoša dokumenta dati objektīvi nav iegūstami.
Vienlaikus Latvijas Bankā medijam norādīts, ka tai pašlaik nav pilnas informācijas par konkrēto gadījumu, bet pirmšķietami bankas prasības varētu būt saistītas ar ASV FATCA prasībām par informācijas iegūšanu un ziņošanu par ASV nodokļu rezidentiem. Centrālā banka aicina "MiTek Baltic" vērsties Latvijas Bankā ar iesniegumu, lai situāciju varētu risināt mediācijas procesā.
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"Firmas.lv" dati liecina, ka 2026. gada 16. jūlijā Uzņēmumu reģistrā ir iegrāmatota SIA "MiTek Industries". Kompānijas pamatkapitāls ir 400 000 eiro, un tās vienīgā īpašniece ir ASV reģistrētā "MiTek Inc.", bet patiesais labuma guvējs ir Bafets. Kompānijas pamatdarbība ir inženierija un ar to saistītas tehniskas konsultācijas.