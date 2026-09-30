Sliežu pārbūves laikā pie Nacionālā teātra 11. maršruta tramvaji kursēs līdz Aspazijas bulvārim
No 3. oktobra pie Latvijas Nacionālā teātra tiks uzsākti sliežu ceļu pārbūves darbi, kuru laikā tramvaji abos kustības virzienos pārmaiņus izmantos vienu sliežu ceļu. Lai šajā posmā mazinātu tramvaju kustības intensitāti un pēc iespējas samazinātu būvdarbu ietekmi uz kustības sarakstu ievērošanu, 11. maršruta tramvaji uz laiku kursēs saīsinātā maršrutā – no Mežaparka līdz Aspazijas bulvārim, veicot apgriešanos Radio ielas lokā.
Sliežu ceļi krustojumā pie Nacionālā teātra pārbūvēti 2011. gadā. Šo 15 gadu laikā intensīvās autotransporta kustības ietekmē ir nolietojušās sliežu ceļu segumā izmantotās dzelzsbetona plātnes, tādēļ nepieciešama to nomaiņa. Darbi vajadzīgi, lai atjaunotu segumu un nodrošinātu drošu tramvaju un autotransporta kustību krustojumā.
Būvdarbu laikā tramvaju kustība šajā posmā tiks saglabāta, taču vienu sliežu ceļu vienlaikus izmantos tramvaji abos virzienos – tiem posms būs jāšķērso pārmaiņus. Tā kā pie Nacionālā teātra kursē vairāki tramvaju maršruti un kustība ir intensīva, 11. maršruta saīsināšana samazinās šo posmu šķērsojošo tramvaju skaitu un palīdzēs mazināt iespējamos kavējumus. 5., 7. un 8. tramvaju maršruti un kustības saraksti netiks mainīti.
Izmaiņas 11. tramvaja maršrutā no 3. oktobra
11.maršruta tramvaji no Mežaparka kursēs līdz pieturvietai "Aspazijas bulvāris", tālāk dosies uz galapunktu "Stacijas laukums" Radio ielas lokā un atpakaļ uz Mežaparku. Līdz galapunktam "Ausekļa iela" šī maršruta tramvaji būvdarbu laikā nekursēs. Pasažieri, kuriem nepieciešams turpināt braucienu uz Ausekļa ielu, varēs pārsēsties 5., 7. vai 8. maršruta tramvajā.
Pagaidu maršruta nosaukums būs "Mežaparks–Stacijas laukums" un pretējā virzienā – "Stacijas laukums–Mežaparks". Tramvaji kursēs pēc pagaidu kustības saraksta: mainīsies atiešanas laiki no galapunktiem, bet saglabāsies līdzšinējie kustības intervāli.
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- Virzienā uz Stacijas laukumu tramvaji kursēs pa ierasto maršrutu līdz pieturvietai "Aspazijas bulvāris", tālāk pa Krišjāņa Barona ielu, Aspazijas bulvāri, 13. janvāra ielu un Radio ielu līdz galapunktam "Stacijas laukums".
- Virzienā uz Mežaparku tramvaji kursēs no galapunkta "Stacijas laukums" pa Radio ielu un Krišjāņa Barona ielu, tālāk turpinot kustību pa ierasto maršrutu.
Autotransporta kustības izmaiņas
Darba dienās tramvaja sliežu remonta darbi autotransporta kustību neietekmēs – braukšanai būs pieejamas visas četras braukšanas joslas, pa divām katrā virzienā. Satiksmes organizācijas izmaiņas plānotas tikai brīvdienās – sestdienās un svētdienās, kad autotransporta plūsma ir mazāka. Šajās dienās automašīnu kustība tiks organizēta pa vienu joslu katrā virzienā. Izmaiņas stāsies spēkā vakarā no 9. oktobra plkst.22.00 un būs spēkā gan sestdien, 10. oktobrī, gan svētdien, 11. oktobrī. Plānots, ka šāda kustības organizācija ar ierobežojumiem tikai brīvdienās saglabāsies līdz decembra sākumam.
Visus pārbūves darbus plānots pabeigt līdz decembra sākumam.