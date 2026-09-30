Viena no Latvijas universitātēm iekļuvusi pasaules 1000 labāko augstskolu vidū
Pasaules universitāšu reitingā "Times Higher Education World University Rankings 2026" Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iekļuvusi starp 1000 augstāk novērtētajām augstskolām, liecina reitinga dati.
Gada laikā RTU pakāpusies no 1001.-1200. vietas uz 801.-1000. vietai. Augstskolas vērtējums pieaudzis visās piecās novērtētajās kategorijās.
Pārējās reitingā iekļautās Latvijas augstskolas nav ierindotas augstāk par 1001. vietu. Latvijas Universitāte (LU) saglabājusi vietu 1001.-1200. vietu grupā, savukārt Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) pakāpusies līdz 1201.-1400. vietai. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) novērtēta zemāk par 2001. vietu.
Augstskolas vairākās kategorijās uzrādījušas uzlabojumus. RSU un LU vērtējumi pieauguši četrās kategorijās. Savukārt LBTU vērtējums pieaudzis trijās kategorijās - pētniecības vidē, pētniecības kvalitātē un starptautiskajā perspektīvā, bet samazinājies mācīšanas un sadarbības ar industriju kategorijās.
Visaugstāk novērtēts augstskolu sniegums kategorijā "Starptautiskā perspektīva", kur saņemtais vērtējums katrai augstskolai ir tās visaugstākais vērtējums visās kategorijās. Labāko sniegumu šajā kategorijā uzrādījusi RTU un RSU, saņemot attiecīgi 71,2 un 66,8 punktus. Šajā kategorijā vērtējums pieaudzis visām četrām augstskolām.
Kopumā šogad reitingā vērtētas 2297 augstskolas. Visaugstāk reitingā kopumā novērtēta Oksfordas Universitāte, otrajā vietā ierindojies Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts, bet trešo vietu dala Prinstonas Universitāte un Stenforda Universitāte.