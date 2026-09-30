Auto sadursmē ar alni Aizkraukles novadā cietuši divi bērni un vairāki pieaugušie.
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Šodien 14:47
Auto sadursmē ar alni Aizkraukles novadā cietuši divi bērni un vairāki pieaugušie
Otrdienas vakarā auto sadursmē ar alni Aizkraukles novadā cietuši divi bērni un vairāki pieaugušie, informē Valsts policija.
Kāds 1987. gadā dzimis vīrietis, vadot "Volkswagen" markas automašīnu, uz ceļa Aizkraukle - Jēkabpils Aizkraukles novadā Staburaga pagastā ap plkst. 21 sadūrās ar alni, kā dēļ auto nobrauca no ceļa.
Negadījumā fiziski cieta transportlīdzekļa vadītājs un trīs pasažieri, no kuriem viena ir 1989. gadā dzimusi sieviete, bet divi - nepilngadīgi bērni. Visi cietušie nogādāti medicīnas iestādē.
Par notikušo policijā sākts kriminālprocess.
Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) sniegto informāciju auto atradās grāvī, bet alnis - ceļa vidū. Trīs cilvēki no automašīnas izkļuva pašu spēkiem, bet viens izcelts ar VUGD un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta palīdzību. Notikuma vietā sakārtota ceļa braucamā daļa.