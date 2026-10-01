Pensijā 63 gadu vecumā: cik daudz naudas Latvijas iedzīvotāji zaudēs, ja pārtrauks strādāt agrāk
Latvijā ir iespējams pārtraukt strādāt un sākt saņemt pensiju pirms noteiktā pensijas vecuma. Tomēr šādam lēmumam ir nosacījumi, par kuriem labāk uzzināt pirms pieteikuma iesniegšanas – dažas sekas saglabāsies arī tad, kad pienāks ierastais pensijas vecums.
Kas var doties pensijā agrāk
2026. gadā vispārējais pensionēšanās vecums Latvijā ir 65 gadi. Lai saņemtu vecuma pensiju, nepieciešams vismaz 20 gadu apdrošināšanas stāžs. Priekšlaicīgu pensiju var pieprasīt jau no 63 gadu vecuma, taču prasības attiecībā uz stāžu ir stingrākas – nepieciešami vismaz 30 gadi.
Cik maksās līdz 65 gadu vecumam
Likums nosaka konkrētu ierobežojumu – līdz vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanai tiek izmaksāti 50% no piešķirtās pensijas apmēra. Tā ir puse no summas, kas cilvēkam aprēķināta, piešķirot pensiju, nevis puse no algas vai vidējās pensijas valstī.
Ja piešķirtā pensija ir 400 eiro, līdz 65 gadu vecumam cilvēkam izmaksās 200 eiro mēnesī, bet pie 800 eiro lielas pensijas – 400 eiro.
Pēc 65 gadiem pusi vairs neietur, taču ir kāds būtisks nosacījums
Sasniedzot 65 gadu vecumu, 50% ierobežojums tiek atcelts. Cilvēkam sāk izmaksāt pilnu jau piešķirtās pensijas apmēru, ņemot vērā notikušās izmaiņas, piemēram, pensijas indeksāciju.
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Iepriekš neizmaksāto pusi par iepriekšējiem mēnešiem neatmaksā – likums paredz samazinātu izmaksu tikai par šo periodu.
Vienlaikus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra uzsver – priekšlaicīgi piešķirta pensija tiek piešķirta uz mūžu. Sasniedzot 65 gadu vecumu, tā netiek pārrēķināta no jauna tā, it kā cilvēks tikai šajā brīdī pirmo reizi būtu vērsies pēc pensijas.
Tas nenozīmē, ka summa uz visiem laikiem paliks nemainīga – pensijas indeksācija un likumā paredzētie pārrēķini joprojām tiek piemēroti.
Kāpēc atšķirība var saglabāties visu mūžu
Pensijas apmērs ir atkarīgs no uzkrātā pensijas kapitāla un aprēķina perioda, kurā to paredzēts izmaksāt. Ja pensiju noformē agrāk, kapitāls tiek sadalīts uz ilgāku izmaksas laiku.
Savukārt, ja cilvēks turpina strādāt un veikt sociālās iemaksas, līdz vēlākam pensijas piešķiršanas datumam viņam var uzkrāties arī lielāks kapitāls. Tāpēc nav viena konkrēta procenta, cik daudz visi zaudē.
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Saskaņā ar oficiālo tabulu 2026. gadam aprēķina periods 63 gadus vecai personai ir 19,22 gadi, bet 65 gadus vecai personai – 17,76 gadi. Ja nosacīti pieņem vienādu aprēķinā iekļauto kapitālu 120 000 eiro apmērā, aprēķins būtu šāds:
- ja pensiju piešķir 63 gadu vecumā – aptuveni 520 eiro mēnesī, no kuriem līdz 65 gadu vecumam izmaksā aptuveni 260 eiro;
- ja pensiju piešķir 65 gadu vecumā – aptuveni 563 eiro mēnesī.
Atšķirība piešķirtās pensijas apmērā ir aptuveni 43 eiro jeb 7,6%. Tas ir tikai piemērs, kas parāda vecuma ietekmi, nevis universāls zaudējums visiem cilvēkiem vai prognoze 2028. gadam.
Šeit salīdzināti divi vecumi pēc viena gada tabulas datiem, neņemot vērā papildu iemaksas, kapitāla izmaiņas un indeksāciju. Katram cilvēkam individuālais rezultāts būs atšķirīgs.
Vai var strādāt papildu darbu un saņemt priekšlaicīgu pensiju
Līdz 65 gadu vecumam priekšlaicīgu pensiju nav iespējams apvienot ar parastu algotu darbu. Ja pensijas saņēmējs kļūst par darba ņēmēju vai pašnodarbināto, uz kuru attiecas obligātā sociālā apdrošināšana, pensijas izmaksu uz šo periodu pārtrauc.
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Nepilns darba laiks pats par sevi šo ierobežojumu neatceļ. Pēc 65 gadu vecuma sasniegšanas cilvēks var vienlaikus strādāt un saņemt pensiju pilnā apmērā.
Pastāv arī citas sekas. Pēc aģentūras skaidrojuma, pēc priekšlaicīgas pensijas piešķiršanas cilvēks zaudē iespēju bezdarba gadījumā izvēlēties bezdarbnieka pabalstu vai invaliditātes noteikšanas gadījumā saņemt invaliditātes pensiju. Tāpēc priekšlaicīgas pensijas noformēšana uzreiz pēc darba zaudēšanas, neizvērtējot pieejamos atbalsta veidus, var izrādīties neizdevīga.
Dažiem iedzīvotājiem pieejami citi priekšlaicīgas pensionēšanās nosacījumi
Vispārējā priekšlaicīgā pensija no 63 gadu vecuma ir jānošķir no pensijas, kas piešķirta ar atvieglotiem nosacījumiem. Piemēram, tiesības pensionēties piecus gadus agrāk ir paredzētas dažiem vecākiem un aizbildņiem, kuri audzinājuši piecus vai vairāk bērnus vai bērnu ar invaliditāti.
Šādos gadījumos nepieciešams vismaz 25 gadu apdrošināšanas stāžs un jāizpilda likumā noteiktās prasības attiecībā uz aprūpes ilgumu. Atsevišķi nosacījumi ir paredzēti arī citām iedzīvotāju grupām.
50% izmaksas ierobežojums attiecas tieši uz vispārējo priekšlaicīgo pensiju. Tāpēc pirms tās noformēšanas ir vērts pārbaudīt, vai nav tiesību uz kādu izdevīgāku pensijas piešķiršanas variantu.
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Kas jānoskaidro pirms pieteikuma iesniegšanas
Pirms noformēt priekšlaicīgu pensiju, ieteicams vērsties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā un noskaidrot uzskaitīto darba stāžu, iespējamo pensijas apmēru un izvēlētā pensionēšanās datuma sekas.
Īpaši svarīgi pārbaudīt dokumentus par darbu līdz 1996. gadam – lai apstiprinātu šos periodus, var būt nepieciešama darba grāmatiņa un arhīva izziņas.
Pieteikumu var iesniegt portālā Latvija.gov.lv, klātienē vai ar drošu elektronisko parakstu.