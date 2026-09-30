Ceturtdien Kurzemē gaiss iesils līdz +21 grādam.
Sabiedrība
Šodien 14:38
Ceturtdien Kurzemē gaiss iesils līdz +21 grādam
Ceturtdien, oktobra pirmajā dienā, gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz +16..+21 grādam, siltākais laiks gaidāms Kurzemē, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā diennaktī nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, naktī un no rīta vietām būs migla, dienā valsts lielākajā daļā spīdēs saule.
Pūšot lēnam austrumu, dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +5..+13 grādiem.
Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns austrumu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra +12 grādi no rīta un +19 grādi pēcpusdienā.