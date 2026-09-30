Ceturtdien Kurzemē gaiss iesils līdz +21 grādam
Foto: Ivars Soikāns/LETA
Ceturtdien Kurzemē gaiss iesils līdz +21 grādam.
Sabiedrība

Ceturtdien Kurzemē gaiss iesils līdz +21 grādam

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Jauns.lv/LETA

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Ceturtdien, oktobra pirmajā dienā, gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz +16..+21 grādam, siltākais laiks gaidāms Kurzemē, prognozē sinoptiķi.

Ceturtdien Kurzemē gaiss iesils līdz +21 grādam...

Tuvākajā diennaktī nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, naktī un no rīta vietām būs migla, dienā valsts lielākajā daļā spīdēs saule.

Pūšot lēnam austrumu, dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +5..+13 grādiem.

Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns austrumu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra +12 grādi no rīta un +19 grādi pēcpusdienā.

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