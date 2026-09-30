Jelgavā elektroskrejriteņa vadītājam par bēgšanu no policijas un virkni pārkāpumu piemēro 505 eiro sodu
Otrdien kādam no policijas bēgušam elektroskrejriteņa vadītājam Jelgavā piemēroti sodi kopumā 505 eiro apmērā, informē Valsts policija (VP).
No policijas bēgušais elektroskrejriteņa vadītājs Jelgavā pamanījās sasniegt braukšanas ātrumu ap 75 kilometri stundā (km/h). Bēgšana noslēdzās Svētes ielā, kur elektroskrejriteņa vadītājs izraisīja sadursmi ar kādu "Dacia" markas automašīnu, bojājot to. Ceļu satiksmes negadījumā neviena persona fiziski necieta. Par notikušo VP sākts administratīvā pārkāpuma process.
Pārbaudot vadītāja identitāti, policisti konstatēja, ka pie stūres bija ķēries kāds 2002. gadā dzimis jaunietis. Viņa lietotais "Ultron" markas elektroskrejritenis nebija reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un tam nebija veikta obligātā civiltiesiskā apdrošināšana. Tāpat konstatēts, ka vadītājam nav velosipēda vai jebkuras citas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.
Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu VP sākts administratīvā pārkāpuma process. Par šādu pārkāpumu paredzēts naudas sods no desmit līdz 70 eiro. Bēgšanas laikā transportlīdzekļa vadītājs divas reizes šķērsoja ceļa braucamo daļu pie sarkanā luksofora signāla, par ko abos gadījumos sākti administratīvā pārkāpuma procesi. Par šādu pārkāpumu elektroskrejriteņa vadītājam piemēro naudas sodu no 15 līdz 70 eiro.
Konkrētais pārkāpējs jau iepriekš bija saņēmis sodus par pārkāpumiem. Par atļautā braukšanas ātruma pārkāpšanu piemērots naudas sods 70 eiro apmērā, par ceļa braucamās daļas šķērsošanu laikā, kad deg aizliedzošais luksofora signāls piemērots naudas sods 140 eiro apmērā, par vadīšanu bez tiesībām piemērots naudas sods 25 eiro apmērā. Par to, ka transportlīdzeklim nebija veikta apdrošināšana, viņš ticis pie 200 eiro soda, bet par to, ka transportlīdzeklis nebija reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, piemērots naudas sods 70 eiro apmērā.
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Kā ziņots, braucējs pamanīts Lielās ielas sākumā, pie Lielupes tilta. Viņš policistu uzmanību piesaistījis, jo braucis ar ātrumu 55 km/h, bet uz transportlīdzekļa nebija reģistrācijas uzlīmes. Saskaņā ar Jelgavas pašvaldības noteikto elektroskrejriteņiem starp Driksas un Lielupes tiltiem jeb Lielās ielas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Brīvības bulvārim ir jāsamazina ātrums līdz 10 km/h.
Elektroskrejriteņa vadītājs sākotnēji apturēja transportlīdzekli Cukura ielā, taču, kad policists izkāpa no dienesta auto, braucējs sāka bēgšanu no likumsargiem. Viņš atgriezās uz Lielupes tilta un virzījās uz centra pusi, vairākas reizes šķērsojot krustojumus pie sarkanā aizliedzošā signāla. Maksimālais ātrums, ar kuru brauca vadītājs, bija 75 km/h.
Pakaļdzīšanās noslēdzās Svētes ielā, kur skrejriteņa vadītājs ietriecās automašīnā un tika aizturēts. Viņš neesot bijis alkohola reibumā.