Indras Vilipsones kultūrpieturas atvasaras ieskaņu. Ko ieplānot no 5. oktobra līdz 11. oktobrim?
Oktobra ieskaņa Rīgā man vienmēr saistās ar vārdu atvasara, tam ir mazliet grūtsirdīga pieskaņa un tas ir stāsts par izgaistošās vasaras gaismas un krāsainības meklēšanu…
Mana pilsēta no rītiem ietinusies dūmakā un tajā slēpjas lapu zelts un sārtums, kas novakarēs atkal gandrīz caurspīdīgas miglas tīts un saules staros mirdzošs, kā dzeltena pilnbriedu ķirbja un sārta pīlādžu ievārījuma krāsojuma gobelēns aicina pakavēties Rīgas parkos, mazajās Pārdaugavas ieliņās, aicina pastaigā gar Māras dīķi, Arkādijas parku vai Mežaparku... To cenšos neaizmirst un izbaudīt katru oktobra dienu pirms pelēkā novembra… Ceļā ņemu kādu skaistu mūziku – Emila Dārziņa "Melanholisko valsi", Džo Dasēna dziesmu izlasi vai albumu "Ziedonis, Lācis,Vīrieši" pakampju "Spotify" - tā ir mana rudens noskaņa un re, sanāk viena kultūrpietura ar dabu un mūziku – ļoti iedvesmojoši. Protams, katram sava – skaista.
Kad ārā jau tumst ap sešiem, arvien vairāk gribas meklēt vietas, kur gaisma tiek uzgleznota, izdziedāta vai vienkārši piedzīvota. Un šonedēļ manas trīs kultūrpieturas, šķiet, ir tieši par to – mazliet greznības, mazliet klusuma un, visbeidzot, ļoti daudz krāsas.
Riharda Štrausa operas “Rozes kavalieris” jauniestudējums Latvijas Nacionālajā operā uz pirmizrādi mūs aicina jau 8. oktobrī, Štrausa meistardarbs Rīgā nav iestudēts kopš 1930. gada. Bet 2026. gada rudenī režisors Viesturs Kairišs un diriģents Zbigņevs Graca, scenogrāfs Germans Ermičs, un vēl arī lieliski viesi – austriešu bass Ginters Groisbeks un čehu mecosoprāns Štepānka Pučālkova kopā ar LNOB komandu izveidojuši izrādi, kurā komiskas situācijas un valša vieglums savijas ar smeldzīgām pārdomām par mīlestību un laika ritējumu. Man šķiet, te būs viss, ko gaidām no īsta, liela operas vakara. Un tiem, kuriem patīk pirms izrādes uzzināt mazliet vairāk, – jau 5. oktobrī Jaunajā zālē paredzētas sarunas par jauniestudējumu. Dosimies baudīt ironijas un melanholijas caurstrāvoto stāstu, mīlas un intrigu meistardarbu un droši vien sarunās pirms pirmizrādes tiks arī atšifrēts, kāpēc nosaukumā ieviesies vienskaitlis. Gaidu ar nepacietību!
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Nākamā pietura mazliet pieklusinātāka, bet noteikti izaicinoša, jo to paģēr jau apvienības "Džezbaroks" definīcija - tā ir Latvijas mūziķu grupa, kas apvieno baroka mūziku un džeza improvizāciju. Smalkas lietas – abas… Festivāla “Latvijas rudens” ietvaros gaidāmais koncerts man vēlreiz atgādina arī to, ko ikdienas steigā dažkārt piemirstam, – Rīgas Doms nav tikai vieta, ko rādām pilsētas viesiem, tā ir dzīva un ļoti īpaša skanējuma telpa. Jādodas uz "Džezbaroka" koncertu 10. oktobrī sešos vakarā Rīgas Doma Kapitula zālē.
Un visbeidzot – ja oktobrī pietrūkst spilgtu krāsu , tad, manuprāt, pēc tām droši var doties uz Liepāju. Līdz 1. novembrim Liepājas muzeja lielajā zālē Kūrmājas prospektā 16/18 skatāma Alekseja Naumova izstāde “Alla prima”. Tā tika atklāta 25. septembrī, un izstādē eksponētas ap 20 gleznām – Burāno, Parīze, Šanhaja, Budva un, protams, īpaši Liepāja ar jūras skatiem no Karostas un ūdenstorņa apkārtni. Naumovs glezno ar intensīvu, kontrastainu kolorītu un fovistisku izteiksmi – vienā paņēmienā, cenšoties saglabāt pirmā mirkļa impulsu. Krāsa viņa gleznās kļūst gan par telpu, gan ritmu, bet "Alla prima" tehnika – par veidu, kā notvert mirkļa neatkārtojamību.
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Un varbūt tieši to oktobra vidū arī vajag – mazliet vairāk krāsas, mazliet vairāk mūzikas un vietas, kurās uz brīdi piestāt – dabas skaistumā un kultūras pasaulē! Lai mums visiem kultūrjaudīga nedēļa!