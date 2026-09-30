Uzulniekam celta apsūdzība par braukšanu dzērumā
Prokuratūra cēlusi apsūdzību dzērumā braukušajam līdzšinējam labklājības ministram Reinim Uzulniekam.
Apsūdzība celta 24. septembrī, apstiprināja prokuratūrā. Vienlaikus prokuratūra nekomentēja, kādā veidā notiks lietas tālākā virzība.
Pēc apsūdzības uzrādīšanas šādas kategorijas lietās ir iespējami trīs varianti, proti, prokuratūra pati piemēro sodu, prokuratūra vienojas ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu un lūdz tiesai šo vienošanos apstiprināt, vai arī lieta tiek nosūtīta uz tiesu skatīšanai vispārējā kārtībā.
2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.
Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību. Parasti šos konfiscētos auto Latvija nodod Ukrainas aizstāvjiem.
Krimināllikums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.
12. septembrī Uzulnieks tika pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā.
Uzulnieks vairs nav Zaļo un zemnieku savienībā (ZZS) ietilpstošās Latvijas Zemnieku savienības (LZS) biedrs. Partijā saņēma Uzulnieka iesniegumu par to, ka viņš aptur darbību partijā.
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Vienlaikus Uzulnieks paziņojis, ka ievēlēšanas gadījumā viņš būšot gatavs uzņemties deputāta pienākumus un "aktīvi iesaistīties" alkohola lietošanas un citu atkarību problēmu mazināšanā valstī.
Saeimas kārtības rullis paredz, ka deputāts, kurš izdarījis noziedzīgu nodarījumu, uzskatāms par izslēgtu no Saeimas sastāva ar dienu, kad stājas spēkā notiesājošs spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu.