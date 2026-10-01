Krievu valodas, biznesa un ietekmes sardzē kopš deviņdesmitajiem - apskatām Šlesera gadiem ilgo “deju” ar Krieviju un tās interešu aizstāvēšanu
“Latvija pirmajā vietā” līderis Ainārs Šlesers līdz patriotiskai stājai un svaigiem solījumiem nedoties gaidāmajā koalīcijā ar prokremliskiem spēkiem nonāca cauri daudziem gadiem, kuri aizvadīti, izdarot ar savdabīgus paziņojumus par Krieviju, Putinu, tuvojoties tai un aicinot saglabāt labas attiecības ar agresorvalsti.
Partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) līderis Ainārs Šlesers šobrīd sevi pozicionē kā Latvijas interešu aizstāvi, taču viņa iepriekš paustie viedokļi par drošības jautājumiem, starptautiskajām attiecībām un Latvijas vietu pasaulē savulaik ir bijuši citādi.
Tos, brīžiem vārds vārdā, ir pārmantojušas citas, marginālas prokremliskas partijas, ar kurām Šlesers nu sola nesadarboties, bet ar kurām vēl pirms dažiem gadiem dalīja demonstrāciju skatuves, cenšoties atlaist Saeimu – piemēram, “Stabilitātei!”.
Šlesera retorikā un aktivitātēs kopš 1990. gada ir saskatāmas dažādas saiknes ar Krieviju un labvēlīga attieksme pret agresīvo kaimiņvalsti.
2003. gads – krievi šeit jutīsies kā mājās
Jauns.lv publikāciju sērijā turpina aplūkot, kādi Krievijas politikai pietuvināti vai Kremlim izdevīgi vēstījumi dažādos periodos izskanējuši no partijas LPV pārstāvjiem, kuri nu pēdējos mēnešos sevi pasniedz kā patriotus, kuriem nav pa ceļam ar prokremliskiem spēkiem Latvijas politikā.
Šoreiz aplūkojam partijas līdera Aināra Šlesera teikto un sadarīto gadu gaitā – kādi vēstījumi izskanējuši dažādos politiskās karjeras posmos, kā viņš komentējis Latvijai būtiskus drošības un ārpolitikas jautājumus un kā šie izteikumi salīdzināmi ar viņa pašreizējo politisko pozicionējumu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vēl deviņdesmitajos Šlesers kādā no toreizējās “Latvijas pirmā partija” (LPP) aģitācijas materiāliem min, ka 1990. gadā ir devies uz Maskavu, lai tiktu pie vīzas, ar kuru tālāk ceļot uz Norvēģiju. Pirmajā reizē dokumenti “neesot bijuši pilnīgi”, tāpēc uz Maskavu nācies doties otro reizi.
Tad 1998. gadā, gadu iepriekš dibinātā “Jaunā partija” apņēmās kandidēt 7. Saeimas vēlēšanās. Tolaik partijas programmā bija solīta “vienlīdz aktīva politika austrumu un rietumu virzienā”.
Jau 2000. gadā Šlesers un viņa “Jaunā partija”, izvērtējot toreizējās Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas pirmo gadu amatā, pauda, ka vienīgā kritika esot par prezidentes izteikumiem pret Krieviju, kuru viņa ieskicējusi kā draudu Baltijas valstu drošībai. Šlesers togad paudis, ka prezidente neesot ievērojusi diplomātiskās noklusēšanas māku.
Pēc trīs gadiem Ainārs Šlesers kļūst par Latvijas un Krievijas starpvaldību komisijas līdzpriekšsēdētāju. Paziņojumā par šīs komisijas izveidi viņš apzinās, ka galvenie šķēršļi sadarbībai meklējami humanitārajā jomā.
Nevajagot steigties ar pāreju uz mācībām valsts valodā, viņš pauda. Norādīts arī, ka krievi šeit jutīsies kā mājās, jo nebūs valodas barjeru.
Togad arī publiski nosodīta Šlesera rīcība laikā, kad notika Latvijas naftas termināļa A/S “Ventspils nafta” privatizācija. Tās laikā Šlesers esot vēlējies, lai “Ventspils naftas” akcijas nonāk Krievijas uzņēmuma “Transneftj” rokās. Krievija esot bijusi neapmierināta, ka viņiem neesot nevienas daļas šajā uzņēmumā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Krievi nevēlas caur šejieni vienkārši pumpēt naftu. Viņi vēlas te arī strādāt, tolaik apgalvots. “Latvija Eiropā varētu atbalstīt Krievijas biznesa intereses. Krievijai ir vajadzīgi draugi Eiropā, un Latvija var būt Krievijas draugs jaunajā Eiropā. Es kā vicepremjers saku – draudzēsimies,” pauda Šlesers.
Tolaik publiskajā telpā Šleseram pārmeta slēptu vienošanos ar Krievijas uzņēmumiem, savtīgu biznesa interešu realizēšanu un centienus apšaubīt privatizācijas procesa likumību.
Gads noslēdzās ar Šlesera aicinājumu toreizējam iekšlietu ministram Mārim Gulbim – izņemt no Latvijā nevēlamo personu saraksta odiozo Krievijas politiķi, nelaiķi Vladimiru Žirinovski.
“Pusei no valdības jābūt krieviskai”
2004. gads iesākās vareni – Aināram Šleseram bija iespēja apmeklēt bēdīgi slavenā, nu jau iztukšotā Maskavas nama atklāšanu. Blakus viņam toreiz stāvēja tā laika Maskavas mērs Jurijs Lužkovs. Vēl ne tik sen, kad pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā valsts lēma šo namu nacionalizēt, LPV pret to stingri iebilda.
Gadu vēlāk ievērību izpelnījās “Latvijas Avīzes” žurnālista Voldemāra Krustiņa apgalvojumi. Krustiņš pauda, ka Krievijas valsts prezidenta palīgs un padomnieks Jastržembskis pēc sarunām ar Latvijas pusi paudis, ka ir īpaši apmierināts ar Šleseru, jo viņš neesot pieminējis okupāciju.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tikmēr Krievijas parlamenta deputāts Pāvels Požigailo teica, ka Latvijas puse esot solījusi 51% Ventspils ostas un Šlesers it kā esot teicis, ka “pusei no valdības jābūt krieviskai, jo mums ir izdevīgas attiecības ar Krieviju”.
Vēl 2007. gadā Šlesers LPP kongresā aktualizēja nepieciešamību virzīt jautājumu par nepilsoņu tiesībām vēlēt pašvaldību vēlēšanās. Atkārtoti arī aicinājumi veidot labas attiecības ar Krieviju. Togad arī skanēja kas prozaisks – krievu valoda esot Latvijas zelts un nafta, kas pareizi jāinvestē. 90% latviešu protot krievu valodu un tamdēļ Latvija esot labāka vieta Krievijas biznesam nekā Šveice.
Gadu vēlāk, veikli apejot formalitātes, Šlesers tiek pie vīzas un iespējas apmeklēt forumu “Transrussia” Maskavā. Izpalīdzējis Krievijas vēstniecības darbinieks Jevgēnijas Tihonovs. Nebūs pārsteigums, ka pēc togad veiktā Maskavas uzbrukuma Gruzijai, Šlesers paudis, ka pie tā vainojams nevis Putins, bet gan Gruzijas prezidents Miheils Saakašvili.
Vēl 2008. gadā aktuālās vietnes “WikiLeaks” iegūtajos ASV vēstniecības dokumentos minēts arī Šlesers, kā Latvijas politiķis, kurš parlamenta debatēs esot atzinis, ka Krievija pārkāpusi līniju Gruzijā, tomēr Latvijai jāaplūko arī Saakašvili atbildība.
Toreiz dokumentos arī minēts, ka pēc iebrukuma Gruzijā Krievijas vēstnieks esot zvanījis Aināram Šleseram un Andrim Šķēlem, skaidrojot Kremļa pozīciju. ASV vērtējumā krievi zvanījuši tā laika oligarhiem, izspēlējot biznesa kārti un cenšoties panākt atbalstu Krievijas agresīvajai politikai.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Tā kā Krievijā, teiksim”
Kur nu bez bēdīgi slavenajām “oligarhu sarunām”, kurās 2010. gadā fiksēts kā Šlesers kopā ar Vili Krištopanu, cita starpā, apspriež arī mediju vidi Latvijā. Tolaik fantazēts par sabiedriskā medija tīrīšanu no nelojāliem cilvēkiem.
“Vienkārši jāpaņem un jāuztaisa normāla vertikāle,” kādā brīdī saka balss. Uz to tiek atbildēts: “Tā kā Krievijā, teiksim”. Tās dekādes pirmā puse pagāja, Šleseram aktīvi turpinot darboties Krievijas un krieviski runājošo interešu aizstāvībai Latvijā.
TV3 raidījums “Nekā personīga” vēl 2014. gadā vēstīja, ka togad, pusgadu pirms Saeimas vēlēšanām, kurās Šlesers startēja no “Vienoti Latvijai”, viņš nodibināja biedrību “Nācijas izlīgums”.
Biedrība izvērsa kampaņu medijos, kas oficiāli neskaitījās kā priekšvēlēšanu aģitācijas kampaņa. Tās ietvaros Šlesers pauda ierastās idejas par nepieciešamību sabiedrībai saliedēties. Konteksts tolaik bija Krimas aneksija, Krievijas agresija u.c. notikumi Ukrainā. Atkārtoti izskanēja, ka lielākais drauds Latvijā esam mēs paši, latviešu un krievu attiecību saasināšanās. Tamdēļ nevajagot slēgt ciet krievu skolas.
Šīs biedrības finansētāju vidū parādījās arī personas no Krievijas. SIA “Dzintaru 28”, kas nodarbojās ar īpašumu attīstīšanu Jūrmalā sevī slēpa britu Virdžīnu salu kompāniju ar slēptiem patiesā labuma guvējiem, no kuriem viens bija Krievijas pilsonis Kirils Kovaļčuks.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Saskaņā ar mediju, Kovaļčuks pārstāv tieši to Kovaļčuku ģimeni Krievijā, kas, kā zināms, ir viena no ietekmīgākajām valstī, vada nacionālo mediju grupu, kurai ir ietekme drukātajā presē un arī TV. Šī ģimene ir pietuvināta Kremlim. Šobrīd viss SIA “Dzintari 28” bizness pieder Kovaļčuka biznesa partnerim Aleksandram Orodžinikidzem. Viņš Krievijā zināms kā mediju vadītājs un propagandists. Tieši Šlesers bija atbildīgas par finansējumu minētajai biedrībai.
Vairums, iespējams, atminās, ka pēc Krimas aneksijas Šlesers medijos pauda pārliecību, ka Latvijai nevajadzētu pašai ieviest sankcijas pret agresoru. Izskanēja arī klasika – “Latvija kā Briseles pakalpiņi” un “mēs bez Krievijas nevaram iztikt”. Arī 2016. gadā Šlesers aktīvi iebilda pret sankcijām.
Togad ievērību izpelnījās arī Šlesera sievas Ineses Šleseres dalība Krievijas Nacionālajās lūgšanu brokastīs, kurās paziņoja par atbalstu Krievijas pozīcijai tradicionālo vērtību sargāšanā. Savukārt pats Šlesers 2018. gadā apgalvoja, ka Latvija nav izmantojusi iespēju uz savu simtgadi uzaicināt Vladimiru Putinu.
Kara nebūs!
Apgalvojumi, ko Šlesers īsi pirms Krievijas masīvā iebrukuma Ukrainā publicēja sociālajos tīklos, nu ir pamats, kādēļ politiķim nācies atkārtoti skaidrot savu kļūdaino prognozi.
2022. gadā, atsaucoties uz Putina izteikumiem, Šlesers apgalvoja, ka Krievijas iebrukums nenotiks. Internetā viņš agresīvā manierē kritizēja tos valstsvīrus, kuri domāja citādi – dēvēja par pajoliņiem, kuri kvaukšķ Krievijas virzienā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Izskanēja arī kas šāds: “Kāpēc Latvijas pajoliņi sūta kaut kādus ieročus Ukrainai?” Šādi apgalvojumi nu nekādi neiet kopā ar pašreizējo LPV nostāju, kura sola solidarizēšanos ar Ukrainu un nesadarbošanos koalīcijā ar prokrieviskiem spēkiem.
Togad Šlesers arī kritizēja ieceri demontēt Uzvaras parkā tolaik vēl esošo okupantu pieminekli. “Novaja Gazeta” redaktors Dmitrijs Muratovs apgalvoja, ka Putins Šleseram un vairākiem citiem rietumvalstu politiķiem maksājis no 1,5 līdz 2 miljoniem eiro gadā. Saskaņā ar Muratova apgalvojumiem, Krievijas valsts uzņēmumā “Rosneft” ar Putina svētību darbā pieņemti ietekmīgi Rietumu pasaules politiķi.
Starp tiem, kā apgalvoja Muratovs, esot bijusī Austrijas ārlietu ministre Karina Knaisla, pie kuras Putins bija kāzās. “Novaja Gazeta” pārstāvis minēja arī Somijas premjeru Esko Tapano Aho, Austrijas kancleru Volfgangu Šiselu un... Šleseru.
Vēl 2024. gadā, attiecībā uz “Nacionālās apvienības” likumprojektu, kas ierobežotu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem iespējas iegūt nekustamo īpašumu, Šlesers norādīja uz savu nostāju nacionālajos jautājumos, tas ir – ka viņš nekad nepieļaus iestāšanos pret krievu valodu Latvijā.
LPV balsošot pret šāda veida likumprojektiem. Pēc Šlesera domām, uz Latviju labāk aicināt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņus, nevis bēgļus no Sīrijas un līdzīgām valstīm.