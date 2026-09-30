“Nebēdziet!” - māte ceļ trauksmi par aizdomīgu vīrieti, kurš viņai sekojis Pļavnieku bērnu laukumā
Satraucošu pieredzi sociālajos tīklos aprakstījusi kāda sieviete, kura apgalvo, ka svētdien Pļavniekos pie bērnu rotaļu laukuma viņai un meitai sekojis aizdomīgs vīrietis.
Sieviete savu pieredzi aprakstījusi sociālā tīkla grupā “Pļavnieki”, norādot, ka incidents noticis svētdien laikā no aptuveni plkst. 15 līdz 16 pie bērnu rotaļu laukuma Jasmuižas ielā. Pēc viņas stāstītā, apkārtnē ilgāku laiku uzturējušies divi vīrieši, kuru uzvedība viņai šķitusi aizdomīga. Sieviete apgalvo, ka abi ilgstoši vērojuši bērnus, bet vēlāk uz aptuveni 40 minūtēm no laukuma pazuduši.
Kad citi bērni un vecāki laukumu jau bija pametuši un sieviete ar meitu palikusi divatā, viens no iepriekš pamanītajiem vīriešiem esot parādījies no aizmugures. “Uzreiz atpazinu viņu un piecēlos. Viņš ļoti aktīvi nāca man tuvāk,” raksta sieviete.
Sajūtoties apdraudēta, viņa paņēmusi meitu aiz rokas un mēģinājusi doties prom. Pēc sievietes teiktā, vīrietis viņām sekojis un krievu valodā saucis, lai viņas nebēgot. Sieviete raksta, ka pacēlusi meitu rokās, taču bēgot abas nokritušas. Tikmēr vīrietis esot pazudis.
Neilgi pēc tam pie viņām pieskrējusi cita sieviete. Ieraksta autore apgalvo, ka aptuveni desmit metru attālumā pie krūmiem pamanījusi arī otru iepriekš redzēto vīrieti, kurš vērojis notiekošo. Kad apkārt sapulcējušies vēl cilvēki un izsaukta policija, arī viņš esot devies prom.
Sieviete norāda, ka policijā uzrakstījusi iesniegumu.
Jauns.lv sazinājās ar Valsts policiju, kas apstiprināja, ka izsaukums uz Jasmuižas ielu tiešām saņemts. “Valsts policija bija saņēmusi izsaukumu uz Jasmuižas ielu. Izsaucēja norādīja, ka esot pamanījusi aizdomīgus vīriešus. Likumsargi apsekoja apkārtni, taču šīs personas netika sastaptas. No sievietes tika pieņemts iesniegums un uzsākta resoriskā pārbaude,” portālam Jauns.lv norādīja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska.