Operdziedātāja Brigita Čirkše-Reisone zaudējusi spēju dziedāt; lūdz līdzcilvēku atbalstu
Operdziedātāja Brigita Čirkše-Reisone atklājusi, ka zaudējusi spēju dziedāt un veselības problēmu dēļ spiesta atcelt koncertus. Māksliniece atzīst, ka ārstēšanās izdevumi un zaudētie ienākumi viņu nostādījuši smagā finansiālā situācijā, tāpēc viņa lūdz līdzcilvēku atbalstu.
“Pazaudēt spēju dziedāt ir viena no briesmīgākajām, ja ne pati briesmīgākā, lieta, kas ar mani ir notikusi,” sociālajos tīklos raksta Čirkše-Reisone.
Viņa atklāj, ka pašlaik terapija izmaksā 100 eiro nedēļā jeb aptuveni 400 eiro mēnesī. Vienlaikus koncertus nākas atcelt, tāpēc arī ienākumi ir būtiski sarukuši. “Es neesmu vēl atmetusi cerības, ka kādreiz dziedāšu, bet šobrīd man ir jāatzīst, ka es nespēju to pavilkt viena,” atzīst māksliniece.
Čirkše-Reisone neslēpj, ka koncertu atcelšana viņu skārusi ne vien finansiāli, bet arī emocionāli. “Atceltie koncerti ir atstājuši sirdi asiņojošu un maciņu – pavisam tukšu. Bezspēcības sajūta ir gandrīz katru dienu,” viņa raksta.
Dziedātāja vērsusies pie saviem klausītājiem un sekotājiem, lūdzot atbalstu un sapratni šajā sarežģītajā laikā. “Piedodiet, ka es esmu jūs pievīlusi, dārgie klausītāji. Šobrīd man atliek tikai cerība,” raksta Čirkše-Reisone.
Māksliniece savā ierakstā arī publiskojusi informāciju par iespēju viņu finansiāli atbalstīt:
BRIGITA ČIRKŠE-REISONE
LV76UNLA0050023052794
Maksājuma uzdevums- Ziedojums Brigitai Čirkšei-Reisonei