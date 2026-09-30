Internetā publicētajos valstu reitingos izceļas kaimiņi, bet Latvijas tajos nav. LIAA skaidro, cik uzticami ir šādi topi
Sociālajos tīklos regulāri parādās dažādi valstu reitingi, kuros pasaules valstis tiek salīdzinātas pēc visdažādākajiem kritērijiem – no dzīves kvalitātes un sabiedriskā transporta līdz mākslīgā intelekta rīku izmantošanai un lidostu noslogojumam. Daļu šādu topu savā Facebook lapā publicē arī “Seasia Stats”, un atsevišķos no tiem redzamas arī Baltijas valstis.
“Seasia Stats” sevi raksturo kā ziņu un plašsaziņas līdzekļu tīmekļa vietni, savukārt tās sociālo tīklu kontos regulāri tiek publicēti dažādi starptautiski salīdzinājumi. To vidū ir, piemēram, topi par uzticamākajiem medijiem pasaulē, noslogotākajām lidostām, mākslīgā intelekta rīku izmantošanu dažādās valstīs un citām tēmām.
Viens no jaunākajiem piemēriem ir tops “The Top 10 Countries to Live in 2026”. Tajā pirmajā vietā ierindota Igaunija, bet sestajā – Lietuva. Latvija šajā desmitniekā nav iekļauta. Kā avots norādīts “Rumavi Global Relocation Index 2026”.
Arī pats “Rumavi” savā 2026. gada indeksā norāda, ka kopumā vērtē 192 valstis un teritorijas, izmantojot 24 rādītājus. Indekss veidots no tādiem aspektiem kā dzīves dārdzība, nodokļi, veselības aprūpe, drošība, politiskā stabilitāte, digitālā infrastruktūra, izglītība, uzņēmējdarbības iespējas un citi faktori.
Vienlaikus “Rumavi” metodoloģijā norādīts, ka ne visi rādītāji balstīti tikai uz institucionāliem datiem. Daļa ir veidota, izmantojot paša “Rumavi” ekspertu vērtējumu, piemēram, par vīzu pieejamību, iespējām iegūt pastāvīgu uzturēšanās statusu un ārvalstnieku īpašumtiesībām. Uzņēmums arī uzsver, ka datu kvalitāte dažādās valstīs atšķiras un aptuveni 65 no 192 valstīm ir zemākas pārliecības līmenis.
LIAA šādus topus savā darbā neizmanto
Ņemot vērā lielo skaitu dažādu sociālajos tīklos publicētu reitingu, rodas jautājums – cik lielā mērā šādiem topiem iespējams uzticēties un vai tie ir uzskatāmi par objektīvu valstu salīdzinājumu?
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“Jauns.lv” ar šo jautājumu vērsās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA).
LIAA Starptautiskā mārketinga un komunikācijas nodaļas vadītāja Alise Lazdāne norāda, ka aģentūra savā darbā izmanto starptautisku institūciju pētījumus un datus, kas saistīti ar tās kompetenci – investīciju vidi, uzņēmējdarbību, konkurētspēju un Latvijas starptautisko tēlu.
Starp izmantotajiem avotiem ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pētījumi un ekonomikas analīze, EY investīciju pievilcības pētījums, FICIL Sentiment Index un citi pētījumi, kuriem ir identificējams autors un zinātnē balstīta pētniecības metodoloģija.
“Pēc publiski pieejamās informācijas varam spriest, ka “Seasia Stats” sociālajos tīklos pārpublicē dažādu avotu valstu salīdzinājumus par ļoti atšķirīgām tēmām,” skaidro Lazdāne.
Viņa uzsver, ka LIAA “Seasia Stats” veidotos topus savā darbā neizmanto un nevērtē ne to ticamību, ne atsevišķu valstu vietas tajos.
“Jautājumi par konkrēta topa datiem, valstu atlasi un aprēķina metodi adresējami tā sākotnējam autoram,” norāda LIAA pārstāve.
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Kāpēc Latvija šādos topos parādās tik reti?
Aplūkojot “Seasia Stats” publicētos reitingus, uzmanību piesaista ne tikai Baltijas valstu vietas, bet arī tas, ka Latvija tajos parādās salīdzinoši reti, kamēr Igaunija un Lietuva atsevišķos starptautiskajos topus tiek iekļautas arī ļoti augstās pozīcijās.
Vai tas nozīmē, ka Latvija šajos aspektos būtiski atpaliek no kaimiņvalstīm? Uz šo jautājumu viennozīmīgu atbildi sniegt nevar. Katrs reitings tiek veidots pēc savas metodoloģijas – tiek izmantoti atšķirīgi dati, izvēlēti atšķirīgi kritēriji un valstīm piešķirts atšķirīgs svars.
Tāpat būtiski, ka ne visi reitingi aptver vienādu valstu skaitu. Ja konkrētā pētījuma autori Latviju nav iekļāvuši vērtējumā vai par to nav pieejami konkrētajam kritērijam nepieciešamie dati, Latvija gala topā nemaz nevar parādīties.
Savukārt augsta Igaunijas vai Lietuvas pozīcija pati par sevi nenozīmē, ka šīs valstis visos aspektos būtu pārākas par Latviju. Tas norāda tikai uz konkrētā reitinga rezultātu, kas iegūts pēc tā autoru izvēlētās metodoloģijas.