Ekonomisti un banku finansisti skaidro, cik un kā uzkrāt pēkšņas slimības vai bezdarba gadījumam
Skaidrojam, cik lielam jābūt cilvēka personīgajam “drošības spilvenam”, lai viņam nenāktos zobus kārt vadzī, lai viņš varētu samaksāt par mājokli, pārtiku, transportu, medikamentiem un citām pamatvajadzībām, neņemot patēriņa kredītu un nekavējot maksājumus pēkšņas slimības vai darba zaudēšanas gadījumā? Vai bieži minētais ieteikums uzkrāt trīs līdz sešu mēnešu izdevumus ir piemērots visiem?
Slimība vai darba zaudēšana strauji samazina ienākumus, taču ikdienas izdevumi nepazūd. Valsts sociālās apdrošināšanas sistēma nodrošina slimības un bezdarbnieka pabalstu, tomēr tie neaizstāj iepriekš saņemto algu. Turklāt pabalsta apmērs un izmaksas ilgums ir atkarīgs no veiktajām sociālajām iemaksām un nodarbinātības vēstures.
Bieži dzirdams ieteikums uzkrāt trīs līdz sešu mēnešu izdevumus, lai varētu pārdzīvot “grūtos laikus”. Taču, vai šāds princips ir piemērots visiem? To Jauns.lv jautāja bankas “Citadele” meitasuzņēmuma “CBL Asset Management” valdes priekšsēdētājam Kārlim Purgailim, “Swedbank” Finanšu institūta Finanšu pratības jomas vadītājai Evijai Kropai, “Luminor” bankas finanšu ekspertei Jekaterinai Ziničai un SEB bankas finanšu pratības mentorei Lindai Šablinskai. Visi uzsvēra, ka trīs-sešu mēnešu uzkrājums ir labs sākums, bet jāvērtē katra individuālā cilvēka situācija un nodrošinājums. Lasiet speciālistu ieteikumus un plānojiet savus izdevumus!
Jautājam arī, cik liels finansiālais drošības spilvens būtu nepieciešams trīs dažādos scenārijos: * vienam cilvēkam ar regulāriem ienākumiem, īrētu mājokli un bez apgādājamajiem; * ģimenei ar bērniem, mājokļa kredītu un vienu galveno pelnītāju un * pašnodarbinātajam vai cilvēkam ar mainīgiem ienākumiem.