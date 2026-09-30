Vēlēšanu dienā Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi
Sestdien, 3. oktobrī, kad norisināsies 15. Saeimas vēlēšanas, Latvijā būs pārsvarā sauss laiks, prognozē sinoptiķi.
Ceturtdien un piektdien nav gaidāmi nokrišņi, nakts un rīta stundās vietām būs migla, dienā valsts lielākajā daļā spīdēs saule. Pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra naktīs pazemināsies līdz +5..+12 grādiem, naktī uz piektdienu dažviet austrumu novados termometra stabiņš noslīdēs līdz +1 grādam, bet maksimālā gaisa temperatūra būs +16..+21 grāds.
Sestdien Kurzemē un vakarā arī valsts centrālajā daļā mākoņi aizklās debesis, bet nav gaidāmi būtiski nokrišņi, pūtīs lēns dienvidrietumu vējš. Rīts būs dzestrs - gaisa temperatūra saullēktā pazemināsies līdz +2..+10 grādiem, dažviet gaidāma migla. Dienā temperatūra pakāpsies līdz +15..+20 grādiem.
Atbilstoši pašreizējām prognozēm svētdien visā valstī būs vairāk mākoņu un vietām īslaicīgi līs. Nakts, salīdzinot ar iepriekšējām, būs nedaudz siltāka, diena - vēsāka. Nākamnedēļ brīžiem gaidāms lietus un gaiss pakāpeniski atdzisīs.