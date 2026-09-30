Reģionālo dialogu ciklu par Latvijas lauksaimniecības nākotni noslēgs saruna Kuldīgā
1. oktobrī Kuldīgā Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) aicina uz ceturto un noslēdzošo rudens forumu–dialogu “Pašu produkts, pašu spēks – stipra lauksaimniecība drošai Latvijai”. Sarunas centrā būs Kurzemes reģiona vajadzības un iespējas, kā arī Lauksaimniecības izaugsmes plāna 2026.–2036. gadam īstenošana praksē.
Reģionālo diskusiju cikls šoruden sākās Ludzā, turpinājās Dobelē un Cēsīs, bet noslēgsies Kuldīgā. Katrā reģionā uzmanība pievērsta tam, kā valsts līmeņa attīstības mērķus īstenot, ņemot vērā konkrētās teritorijas vajadzības un lauksaimniecības potenciālu.
“Reģionālās diskusijas ir dialogs starp Latvijas lauksaimniekiem, politikas veidotājiem un lauku iedzīvotājiem. Par to, kādu Latvijas nākotni un kādu Latvijas lauku teritoriju un zemkopību vēlamies redzēt pēc desmit un vairāk gadiem, kā stiprināt tās pašpietiekamību. Šobrīd esam uz stratēģiski pareiza attīstības ceļa. Lauksaimniecības sektors ir nacionālās drošības jautājums, lai mums būtu pietiekama pieeja vietējai pārtikai un to būtu iespējams iegādāties. Vienlaikus jāapzinās, ka Latvija ir daudzveidīga, tāpēc vienots risinājums visiem reģioniem nepastāv. Katras teritorijas attīstībai nepieciešama pieeja, kas balstīta tās stiprajās pusēs un vajadzībās,” uzsver LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis.
Kuldīgas forumu atklās Mārtiņš Cimermanis un Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska. Par sektora izaugsmi un aktualitātēm jaunajā plānošanas periodā stāstīs zemkopības ministrs Uldis Augulis, savukārt ZM valsts sekretāra vietniece Liene Jansone iepazīstinās, ar ko lauksaimniekiem jārēķinās Lauksaimniecības izaugsmes plāna kontekstā, ko paredz nozaru stratēģijas un kādi soļi nepieciešami plāna īstenošanai.
Par lauksaimniecības nozares attīstības jautājumiem forumā uzstāsies “Swedbank”, bet par rīcību krīzes elektroapgādes situācijās un gatavību iespējamiem elektroapgādes traucējumiem – AS “Sadales tīkls”.
Foruma centrā būs atklāts dialogs par izaicinājumiem un priekšlikumiem Lauksaimniecības izaugsmes plāna ieviešanai, ņemot vērā Kurzemes reģiona specifiku. Diskusijā piedalīsies arī SIA “Lestene” valdes priekšsēdētājs Egils Seņkāns un z/s “Kalna Ventinieki” saimnieks Ainis Ancāns.
Uz forumu aicināti Kurzemes lauksaimnieki, lauksaimnieku kooperatīvu, pārtikas pārstrādes uzņēmumu, pašvaldību un nozares nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī citi interesenti, kuriem aktuāla Latvijas lauksaimniecības un lauku teritoriju attīstība.
Forums notiks 1. oktobrī plkst. 11.00–14.00 “Mārtiņzālē”, Pilsētas laukumā 4, 2. stāvā, Kuldīgā. Dalība ir bez maksas, iepriekš reģistrējoties: https://www.mittoevents.com/zm-forums-kuldiga