Pēc sadursmes ar vilcienu smagi ievainotu alni nākas nošaut; vietējie ceļ trauksmi par divmetrīgo žogu mežā
Svētdien, 27. septembrī, kāda sieviete, sēņojot mežā netālu no dzelzceļa stacijas Kalngales virzienā, uzgāja smagi ievainotu alni. Dzīvnieks gulēja netālu no dzelzceļa sliedēm – tam bija salauztas abas pakaļkājas, turklāt vienai kājai bija daļēji zaudēts apakšstilba kauls. Sieviete izsauca policiju, un notikuma vietā tika iesaistīts arī mednieks.
Sieviete sarunā ar Jauns.lv stāsta, ka, viņasprāt, notikušais ir saistīts ar aptuveni divus metrus augsto žogu, kas izbūvēts starp dzelzceļa sliedēm un šovasar ekspluatācijā nodoto veloceliņu Vecāķi–Lilaste.
Pēc viņas teiktā, žogs savvaļas dzīvniekiem būtībā liedz nokļūt no viena dzelzceļa pusē esošā meža otrā. Žogā neesot izveidotas ne speciālas pārejas dzīvniekiem, ne atveres pie zemes, pa kurām tie varētu nokļūt otrā pusē.
"Šodien bēdīgi sēņojot netālu no stacijas Kalngales virzienā uzdūros lielam alnim. Gulēja netālu no sliedēm ar lauztām kājām. Saucām policiju un gaidījām mednieku, lai dzīvniekam nav jāmokās," savu pieredzi atklāj sieviete.
Aculieciniece: alnis, iespējams, nevarēja atrast izeju
Sarunā ar Jauns.lv sieviete norāda – viņas versija ir, ka alnis no meža bija šķērsojis dzelzceļa sliedes, taču pēc tam nonācis pie žoga, kas liedzis dzīvniekam turpināt ceļu.
Viņa pieļauj, ka situācija varēja attīstīties šādi: dzīvnieks, nonākot pie žoga, nevarēja to pārvarēt vai atrast tajā izeju. Tuvojoties vilcienam, alnis sabijies un skrējis atpakaļ sliežu virzienā, kur notikusi sadursme.
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Sieviete stāsta, ka, atrodot alni, redzējusi – abas dzīvnieka pakaļkājas bija lauztas, taču priekšējās kājas nebija traumētas. Neraugoties uz smagajām traumām, alnis bijis gana dzīvelīgs – tas gulējis mežiņā un ēdis tam apkārt sasniedzamos ķērpjus.
Viņa norāda, ka arī notikuma vietā iesaistītais mednieks, kurš pārņēma turpmāko darbu ar ievainoto dzīvnieku, esot paudis viedokli par žoga iespējamo lomu notikušajā.
Ādažu novada pašvaldības policija norāda, ka alnis traumas varētu būt guvis sadursmē ar vilcienu.
Policija saņem izsaukumu par ievainotu alni
Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija (RVPP) informē, ka svētdienas pēcpusdienā saņemts izsaukums uz Vecāķu apkaimi saistībā ar ievainotu meža dzīvnieku – alni.
Ierodoties notikuma vietā, policisti sastapuši izsaucēju, kura viņus aizvedusi līdz ievainotajam dzīvniekam. Tā kā alnis atradās jau ārpus Rīgas administratīvās teritorijas, uz notikuma vietu izsaukti Ādažu pašvaldības policijas darbinieki.
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Līdz ar to Rīgas pašvaldības policijas iesaiste notikumā beigusies, un tā nevar sniegt informāciju par turpmākajām darbībām ar ievainoto dzīvnieku.
Savukārt Ādažu novada pašvaldības policija apstiprina, ka 27. septembrī saņēmusi izsaukumu par savainotu alni.
"Ierodoties norādītajā vietā, tika konstatēta aļņa govs, kura nevar pārvietoties, jo viņai ir salauztas abas pakaļējās kājas un nozaudēta daļa vienas kājas apakšstilba kaula," norāda Ādažu pašvaldības policija.
Par notikušo informēts Pierīgas mednieku klubs, kura medību platībās atradies savainotais dzīvnieks. Policija sagaidījusi mednieku, norādījusi viņam ievainotā aļņa atrašanās vietu, bet mednieks savukārt informējis Valsts meža dienestu un pārņēmis turpmāko darbu notikuma vietā.
Ādažu pašvaldības policija norāda, ka iepriekš šādā vietā izsaukumi saistībā ar savainotiem dzīvniekiem nav saņemti.
LDz: alnis uz sliedēm nonāca jau iepriekšējā vakarā
Latvijas dzelzceļš (LDz) apstiprina, ka jau 26. septembra vakarā vilciena vadītājam nācies veikt pēkšņu bremzēšanu, lai novērstu sadursmi ar uz sliedēm nonākušu alni.
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Tomēr sadursmi novērst neizdevās.
Pēc notikušā vilciens tika aizturēts uz sešām minūtēm. Šajā laikā tika veikta vilciena apskate un pārbaudīta arī sadursmes vieta, taču alnis tur netika atrasts. Vilcienam bojājumi netika konstatēti, tādēļ tas turpināja kustību atbilstoši maršrutam.
Tieši šis apstāklis sievietei rada jautājumus par to, vai pēc sadursmes teritorija nebūtu bijusi papildus jāapseko.
"Es nesaprotu, kāpēc pēc sadursmes ar meža dzīvnieku no Latvijas dzelzceļa puses netika veiktas nekādas darbības – kāpēc netika lūgts teritoriju papildus apsekot?" sarunā ar Jauns.lv norāda sieviete.
Vietējie par žogu esot satraukušies jau pirms tā izbūves
Sieviete uzsver, ka bažas par žoga ietekmi uz savvaļas dzīvniekiem neesot radušās tikai pēc notikušā ar alni.
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Pēc viņas teiktā, jau laikā, kad žogs tika izbūvēts, vietējie iedzīvotāji vērsuši uzmanību uz jautājumu – kas notiks ar meža dzīvniekiem, kuri šajā teritorijā pārvietojas starp abās dzelzceļa pusēs esošajiem mežiem.
Viņa norāda, ka šis jautājums savulaik ticis uzdots arī Ādažu novada pašvaldībai.
"Ja mums, vietējiem iedzīvotājiem, būs jāstaigā pa mežu un jāskatās, kā tie dzīvnieki mokās, tas ir ļoti, ļoti bēdīgi," sacīja sieviete.
Viņasprāt, pašreizējā situācija rada problēmu ne tikai dzīvniekiem, bet potenciāli arī dzelzceļa satiksmes drošībai.
Sieviete skaidro – ja dzīvnieks, piemēram, stāvētu uz sliedēm vilciena priekšā un skatītos vilciena virzienā, vilciena vadītājam būtu jāveic strauja bremzēšana. Tas savukārt varētu radīt riskus arī vilciena pasažieriem.
Žogs izbūvēts veloceliņa projekta ietvaros
LDz skaidro, ka konkrētais žogs izbūvēts Ādažu novada pašvaldības īstenotā veloceļa projekta ietvaros. Pašvaldības dokumentos veloceliņa Vecāķi–Lilaste izbūve minēta kā EiroVelo 13 projekta daļa.
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LDz tehniskajos noteikumos projektam bijusi izvirzīta prasība veloceļu dzelzceļa zemes nodalījuma joslā norobežot no sliežu ceļa, lai nepieļautu cilvēku nonākšanu uz sliedēm un dzelzceļa šķērsošanu tam neparedzētās vietās.
Savukārt konkrētais žoga risinājums izstrādāts veloceļa projekta ietvaros. Projekta izstrādes laikā projektētājs nav vērsies pie LDz ar priekšlikumu žogā paredzēt papildu atveres vai citus risinājumus savvaļas dzīvnieku pārvietošanās nodrošināšanai. Līdz ar to LDz nevar komentēt, kādēļ šādi risinājumi projektā nav paredzēti.
Vienlaikus LDz norāda – ja projekta īstenotājs vai projektētājs vērstos pie uzņēmuma ar priekšlikumu ierīkot šādas vietas, LDz to izvērtētu no dzelzceļa infrastruktūras un satiksmes drošības viedokļa. Ja risinājums būtu drošs un tehniski īstenojams, uzņēmumam nebūtu iebildumu tā realizēšanai.
"Šī nav tikai viena aļņa problēma"
Sieviete uzskata, ka notikušais ar alni aktualizējis problēmu, par kuru vietējie iedzīvotāji esot satraukušies jau iepriekš. Viņasprāt, jautājums ir par to, kā nodrošināt, lai līdzās jaunajai infrastruktūrai saglabātos iespēja savvaļas dzīvniekiem pārvietoties ierastajos maršrutos.
"Ādažu dome ir uzlikusi meža vidū žogu vienā pusē, nedomājot par meža dzīvniekiem," savu viedokli pauda sieviete.
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Viņa arī norāda, ka vilcienu kustība šajā dzelzceļa posmā ir intensīva un vilcieni kursē aptuveni ik pēc 30 minūtēm. Tādēļ, viņasprāt, ir tikai likumsakarīgi, ka dzīvnieki, šķērsojot savu ierasto teritoriju, var nonākt situācijā, kurā sastopas ar dzelzceļa satiksmi un žogu.