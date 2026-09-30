Kam šoreiz masveidā samazinātas cenas “Maxima” veikalos?
Turpinot ilgtermiņa cenu samazināšanas iniciatīvu “Zila cena – zema cena”, “Maxima Latvija” paplašina svaigo produktu piedāvājumu ar samazinātu regulāro cenu. Vairāk nekā 200 augļiem un dārzeņiem cenas samazinātas vidēji par 15 %, tādējādi kopējais šīs kategorijas produktu skaits iniciatīvā sasniedz teju 350.
Vairāk svaigu produktu par zemāku cenu, ietaupījums nedēļā klientiem – teju 350 000 eiro
Augļi un dārzeņi ir produkti, ko cilvēki iegādājas ikdienā, tāpēc to cena var ietekmēt arī kopējo ģimenes pārtikas budžetu. Līdz ar to, papildinot “Zila cena – Zema cena” sortimentu, īpaša uzmanība pievērsta arī šo kategoriju produktiem, samazinot regulāro cenu kā sezonāliem vietējiem produktiem, tā eksotiskākām dabas veltēm. Šīs un citu mūsu cenu samazināšanas iniciatīvu ietvaros, kā arī pateicoties kopējai deflācijai tirgū 10 % apjomā augusta mēnesī, iedzīvotāji nedēļas laikā kopumā ietaupījuši aptuveni 350 000 eiro salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn.
Arī vietējiem produktiem – zila un zema cena
Vienlaikus “Maxima” turpina uzsvaru uz vietējo produktu pieejamību un sadarbību ar Latvijas audzētājiem. Veikalu plauktos atrodami produkti no 150 vietējiem lauksaimniekiem, tādējādi cenu samazināšanas iniciatīvu apvienojot ar plašu Latvijā ražotu produktu piedāvājumu palīdzam klientiem ne vien ietaupīt, bet veicinām arī vietējo produktu pieprasījumu. No visiem augļiem, dārzeņiem, ogām un garšaugiem, kas pieejami ar zilo cenu zīmi, 65 veidi ir vietējās izcelsmes. Visi šobrīd sortimentā esošie burkāni, kāposti un sīpoli ir audzēti Latvijā.
Apliecinājums kāpēc svaigo kategoriju jāpērk “Maxima” veikalos
Mērķtiecīgā pieeja regulāro cenu samazināšanai, sniedzot klientiem iespēju ikdienā ietaupīt, atspoguļojas arī Baltijas zīmola topa rezultātos, kurā “Maxima” atzīts kā izdevīgākais pārtikas mazumtirdzniecības zīmols Latvijā.