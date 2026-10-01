15. Saeimas vēlēšanas jau 3. oktobrī, bet līdz tam vari nodot savu balsi glabāšanā tuvākajā vēlēšanu iecirknī.
Politika
Zināji?
Šodien 06:03
No partiju kandidātu izpētes līdz balsošanai: 5 digitāli rīki, kas palīdzēs sagatavoties 15. Saeimas vēlēšanām
Līdz 15. Saeimas vēlēšanām atlikušas vien dažas dienas. Ja vēl neesi izdarījis savu izvēli, talkā var nākt arī tehnoloģijas. Internetā pieejami vairāki rīki, kas palīdz labāk iepazīt partiju piedāvājumu, salīdzināt to nostājas sev svarīgos jautājumos, uzzināt vairāk par kandidātiem un visbeidzot – atrast ērtāko vietu, kur nobalsot.
Jauns.lv apkopoja piecus digitālus rīkus, kas var noderēt vēlētājiem – sākot ar platformām, kas vienuviet apkopo ar priekšvēlēšanām saistītu informāciju, līdz testiem partiju programmu salīdzināšanai un interaktīvai vēlēšanu iecirkņu kartei. Lai arī neviens no šiem rīkiem priekšā nepateiks, par ko balsot, tie var palīdzēt visā procesā – no partiju un kandidātu izpētes līdz piemērotākā vēlēšanu iecirkņa atrašanai.