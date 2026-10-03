Dzimtajā pusē pēc vairāk nekā 80 gadiem atgriezies brīnumainā kārtā atrastais latviešu meitenes portrets
Brīnumainā kārtā Vācijas Šlēsvigas muzeja krājumā atrastā latviešu vecmeistara Jāņa Roberta Tillberga (1880—1972) glezna “Latviešu meitene” pēc 83 gadiem atgriezusies dzimtajā pusē, kur tā apskatāma visiem interesentiem. Tā arī ieguvusi savu “personalizētu” identitāti un uz gleznas attēloto meiteni nu sauc par suitu meiteni Mariju.
Alsungas Amatu mājā atklāta Latvijā vēl nebijusi izstāde “Suiti saiet gleznās”, kura atklāj, kā suitus redz gleznotāji. Tajā ir mākslas darbi no Aizputes un Kuldīgas muzejiem, kā arī no Alsungas katoļu draudzes un Jūrkalnes bibliotēkas krājuma. Ekspozīcijas goda vietā ir Jāņa Roberta Tillberga 1939. gadā gleznotā “Latviešu meitene”, kuru negaidīti Vācijā atrada Purvīsa muzejs, sekojot Otrā pasaules kara laikā zudušo un izkliedēto Vilhelma Purvīša darbu pēdām, tas atrada šo Purvīša skolnieka gleznu.
Tilbergs gleznā attēlojis tautu meitu suitu tautastērpa un nu tā nodēvēta par Mariju. “Meitene, kas gleznā redzama, Purvīša muzejā nosaukta par suitu meiteni Ruču jeb Mariju, sakot, ka nu Ručs atgriezies mājās. Lai gan tas nav mūsu Ručs jaunībā (bijusī “Suitu sievu” dziedātāja Marija Steimane; 1932-2023), Marija jeb Ručs pie mums ir ļoti populārs vārds. Kāpēc gan lai šī latviešu meitene nebūtu Marija,” Kuldīgas laikrakstam “Kurzemnieks” pauda etniskās kultūras centra “Suti” vadītāja Dace Martinova.
Atklāta izstāde "Atrast Purvīti"
Rīgas Latviešu biedrībā tika atklāta izstāde "Atrast Purvīti".
Par šo bildi ir ziņas 1940. gada žurnālā “Atpūtā” un nekas vairāk. Vairāk nekā 80 gadus tā necilāta nogulējusi Vācijas muzeja krājumā un ne reizi netika izstādīta. Šī gada sākumā tā atgādāta uz Latviju un tā jau bijusi aplūkojama Rīgā - kultūrtelpā “Ola Foundation” un Rīgas Latviešu biedrības namā, vēlāk arī Rēzeknē un Ventspilī, bet nu tā Svētā Miķeļa dienā nonākusi savā tēvzemē - vietā, no kurienes nākusi tajā attēlotā varone.