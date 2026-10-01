Ilgi gaidītais ceļojums var pārvērsties murgā - kas jāzina par EVAK un apdrošināšanu?
Ceļojuma sākumā patīkams satraukums – biļetes kabatā, un koferis sakravāts. Taču arī rūpīgi plānotā ceļojumā var gadīties saslimt, gūt traumu vai negaidīti nonākt pie ārsta, radot ne vien rūpes, bet arī papildu izdevumus. Tāpēc, dodoties ārpus Latvijas, vērts laikus parūpēties par savu veselības drošību – noskaidrot EVAK iespējas un izvērtēt ceļojumu apdrošināšanu.
Konsultē EVIJA ŠTĀLBERGA, NVD Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja:
Šī informācija īpaši noderīga cilvēkiem ar hroniskām slimībām, tiem, kuri regulāri lieto medikamentus, kā arī pēc nesen veiktas operācijas. Pirms ceļojuma iespējams noskaidrot, kur vērsties veselības problēmu gadījumā, kā darbojas medicīniskā palīdzība brīvdienās un kur atrodas tuvākās ārstniecības iestādes.
Dodoties uz ārzemēm, līdzi jāņem EVAK un personu apliecinošs dokuments. Ja ceļojuma laikā rodas veselības problēmas, šie dokumenti jāuzrāda ārstam vai ārstniecības iestādē.
Der zināt!
EVAK izsniedz bez maksas uz trim gadiem. To var noformēt NVD klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski portālā Latvija.gov.lv. EVAK nav vecuma ierobežojuma – tā nepieciešama gan zīdainim, gan senioram. Arī pirms vienas dienas brauciena uz Igauniju vai Lietuvu ieteicams pārliecināties, ka karte ir derīga.
Ja EVAK nepieciešama bērnam, to var pieteikt viens no vecākiem. Ja karte nozaudēta vai mainījies uzvārds, iespējams saņemt jaunu karti; atkārtota izsniegšana maksā 3,13 eiro.
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Ja EVAK nav noformēta un ārvalstīs pēkšņi nepieciešama medicīniskā palīdzība, noteiktos gadījumos iespējams saņemt EVAK aizvietojošo sertifikātu. Tomēr ērtāk un drošāk ir karti noformēt jau pirms ceļojuma.
Svarīgi!
EVAK un ceļojumu apdrošināšana nav viens un tas pats. EVAK dod tiesības saņemt nepieciešamo valsts veselības aprūpi ar tādiem pašiem nosacījumiem kā vietējiem iedzīvotājiem, savukārt ceļojumu apdrošināšana var segt arī papildu izdevumus, piemēram, medicīnisko evakuāciju vai repatriāciju.
Eiropas veselības apdrošināšanas kartes priekšrocības
Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) ir dokuments, kas apliecina tiesības saņemt valsts nodrošināto veselības aprūpi Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs, Šveicē un Apvienotajā Karalistē. Latvijā EVAK izsniedz Nacionālais veselības dienests (NVD). EVAK nav klasiskā ceļojumu apdrošināšana, kas atlīdzina visus ar ārstēšanos saistītos izdevumus.
Tā apliecina, ka cilvēks ir sociāli apdrošināts Latvijā un īslaicīgas uzturēšanās laikā ārvalstīs ir tiesīgs saņemt nepieciešamo vai neatliekamo valsts veselības aprūpi ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās valsts iedzīvotāji. Tas nozīmē, ka, īslaicīgi uzturoties līdz trīs mēnešiem, ja mēs dodamies ceļojumā, komandējumā vai apciemot ģimeni, draugus, tad mēs varam izmantot EVAK karti, ja ir gadījušās kādas veselības problēmas. To, vai konkrētajā situācijā nepieciešama medicīniskā palīdzība, izvērtē veselības aprūpes speciālists. Nav noteikta konkrēta diagnožu vai pakalpojumu saraksta.
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Taču viss, kas attiecas uz veselības vai dzīvības apdraudējumu – insults, infarkts, smagas traumas, ceļu satiksmes negadījumi, traumas, kas iegūtas slēpojot un snovojot kalnos –, tie ir apdraudošie gadījumi, uz kuriem šī karte attieksies. Tāpat arī, ja situācija nav dzīvībai bīstama, taču veselības stāvoklis ir pasliktinājies tik ļoti, ka bez ārsta palīdzības ceļojums vai īslaicīga uzturēšanās būtu jāpārtrauc.
Piemēram, cilvēks Vācijā saslimst ar gripu un viņam nepieciešama ārsta konsultācija un ārstēšana. Diemžēl joprojām ir cilvēki, kas par šo iespēju nezinu. Tāpēc pirms došanās ārpus Latvijas ir vērts pārliecināties, ka EVAK ir noformēta un paņemta līdzi.
EVAK attiecas tikai uz valsts aprūpes sistēmu
Svarīgi ir atcerēties, ka EVAK karte nedarbojas privātajā medicīnas aprūpes sistēmā, tikai valsts. Toties, ja konkrētajā valstī vietējam iedzīvotājam par veselības aprūpes pakalpojumu nav jāmaksā, arī EVAK kartes uzrādītājam tas būs bez maksas. Savukārt, ja valstī ir noteikts pacienta līdzmaksājums, arī ceļotājam ar EVAK būs jāmaksā tāda pati summa kā vietējam iedzīvotājam.
Tomēr EVAK nav ceļojumu apdrošināšana, kas nozīmē, ka nevar vienkārši iesniegt čekus un sagaidīt visu medicīnisko izdevumu atmaksu. EVAK nodrošina tiesības saņemt nepieciešamo valsts veselības aprūpi ar tādiem pašiem nosacījumiem kā konkrētās valsts iedzīvotājiem, taču līdzmaksājumi paliek spēkā. Tāpēc mēs rekomendējam papildus EVAK izvērtēt arī privātās ceļojumu apdrošināšanas iegādi. EVAK sedz vienu daļu iespējamo risku, taču ir izdevumi, kurus tā nesedz. Piemēram, ja cilvēkam nepieciešama ilgstoša ārstēšanās ārvalstu slimnīcā, līdzmaksājumi var uzkrāties un sasniegt ievērojamu summu. Tāpat EVAK nesedz repatriācijas un medicīniskās evakuācijas izdevumus.
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Ja cilvēkam ārvalstīs rodas smags veselības stāvoklis un nepieciešams viņu nogādāt atpakaļ uz mītnes valsti, šie izdevumi ar EVAK netiek segti. Tas attiecas arī uz situācijām, piemēram, kalnos vai pārgājienos, kad pēc nelaimes gadījuma cilvēka nogādāšanai drošībā nepieciešams helikopters. Šāds transports nav uzskatāms par valsts veselības aprūpes pakalpojumu, un tā izmaksas EVAK nesedz.
Pirms ceļojuma noskaidro, kā darbojas veselības aprūpe galamērķī
Katrā valstī ir izveidots Nacionālais kontaktpunkts jeb informācijas punkts, kur iespējams iegūt informāciju par veselības aprūpes saņemšanas iespējām un nosacījumiem.
Piemēram, pirms došanās uz Itāliju ceļotājs var iepazīties ar Itālijas atbildīgās iestādes kontaktpunkta mājaslapā pieejamo informāciju, noskaidrot, kur vērsties veselības problēmu gadījumā, un nepieciešamības gadījumā sazināties ar kontaktpunktu pa tālruni vai citā norādītajā veidā. Šāda informācija īpaši noderīga var būt cilvēkiem ar hroniskām slimībām, tiem, kuri regulāri lieto medikamentus, kā arī cilvēkiem, kuriem nesen veikta operācija un kuriem jau ir zināmi iespējamie veselības riski. Pirms ceļojuma iespējams noskaidrot, piemēram, vai galamērķī ir pieejami ģimenes ārsti, kā darbojas medicīniskā palīdzība brīvdienās, kur atrodas traumpunkti vai bērnu slimnīcas, un vai par konkrētiem pakalpojumiem būs jāmaksā pacienta līdzmaksājums.
Dodoties uz ārzemēm, jāņem līdzi EVAK un personu apliecinošs dokuments. Ja ceļojuma laikā rodas veselības problēmas, šie dokumenti jāuzrāda neatliekamās palīdzības brigādei, ārstam vai ārstniecības iestādē, kad nepieciešama stacionēšana. Savukārt informāciju par cilvēka veselības stāvokli, lietotajiem medikamentiem un citiem būtiskiem apstākļiem nepieciešamības gadījumā ārstniecības personām jāsniedz pašam pacientam vai viņa pavadošajām personām.
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Der zināt!
EVAK karte tiek izsniegta bez maksas uz trim gadiem. Pēc tās derīguma termiņa beigām karti iespējams atjaunot. To var izdarīt gan klātienē, dodoties uz Nacionālā veselības dienesta klientu apkalpošanas centru, gan elektroniski portālā Latvija.gov.lv, izmantojot e-pakalpojumu. EVAK noformēšana klātienē ir viens no iedzīvotāju augstu novērtētajiem pakalpojumiem, jo karte tiek izgatavota ļoti ātri.
Pēc veidlapas aizpildīšanas tā parasti ir gatava jau divu līdz trīs minūšu laikā un tiek izsniegta iesniedzējam. EVAK nav noteikts vecuma ierobežojums, tādēļ karte nepieciešama ikvienam ceļotājam – gan zīdainim, gan senioram. Pat ja plānots tikai vienas dienas brauciens uz kaimiņvalstīm, piemēram, Igauniju vai Lietuvu, ieteicams EVAK noformēt jau laikus, jo nekad nevar zināt, kad var rasties nepieciešamība pēc medicīniskās palīdzības. Ja EVAK nepieciešama nepilngadīgai personai, to var pieteikt un saņemt bērna mamma vai tēvs, uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu. Ja karti vēlas noformēt cits bērna pārstāvis, piemēram, vecmamma, papildus nepieciešams dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt nepilngadīgo personu. Savukārt pilngadīga persona EVAK karti parasti piesaka un saņem pati, ja vien nav noformēts oficiāls dokuments, kas citai personai ļauj viņu pārstāvēt.
Ja EVAK karte ir nozaudēta vai ir mainījies personas uzvārds, iespējams saņemt jaunu karti. Šādā gadījumā atkārtota kartes izsniegšana ir maksas pakalpojums un maksā 3,13 eiro. Pastāv arī EVAK aizvietojošais sertifikāts. Tomēr to nav ieteicams izvēlēties kā primāro risinājumu, jo tā saņemšanas un ārstniecības pakalpojumu apmaksas kārtība ir nedaudz sarežģītāka. Ērtāk ir jau pirms ceļojuma noformēt EVAK un nepieciešamības gadījumā uzrādīt to ārstniecības iestādē. Ja EVAK karte nav noformēta un cilvēks, atrodoties ārvalstīs, nonāk ārstniecības iestādē un viņam nepieciešama medicīniskā palīdzība, noteiktos gadījumos iespējams pieprasīt EVAK aizvietojošo sertifikātu NVD.
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Tas gan nav risinājums situācijai, kad cilvēks vienkārši atceras par karti jau ceļojuma laikā, – sertifikātu var pieprasīt tad, ja ir radusies reāla nepieciešamība pēc ārstēšanās. Ja EVAK nav bijusi noformēta un ārstēšanās izdevumi ārvalstīs ir jāapmaksā no saviem līdzekļiem, pēc atgriešanās Latvijā personai ir iespēja vērsties NVD ar iesniegumu par šo izdevumu atlīdzināšanu. Tāpēc, lai izvairītos no liekām raizēm un neparedzētiem izdevumiem, EVAK ieteicams noformēt jau pirms došanās ceļojumā.
Ko piedāvā bankas?
JEKATERINA ZINIČA, “Luminor” bankas finanšu eksperte:
Kad veselības apdrošināšana stājas spēkā?
Viens no biežākajiem iemesliem, kādēļ ceļotājiem ārvalstīs nepieciešama ceļojumu apdrošināšana, ir pēkšņa saslimšana. Visierastāk tās ir salīdzinoši ikdienišķas veselības problēmas – paaugstināta temperatūra, iesnas, klepus, sāpes vēderā vai zobu sāpes. Tomēr arī šķietami ierasts ceļojums var pārvērsties situācijā, kurā nepieciešama nopietna un dārga medicīniskā palīdzība.
Īpaši augstas ārstēšanās izmaksas var būt valstīs, kur medicīnas pakalpojumi ir ļoti dārgi. Piemēram, vienā no nesenajiem gadījumiem saistībā ar miokarda infarktu ASV medicīniskie izdevumi sasniedza aptuveni 38 000 ASV dolāru. “Luminor” banka piedāvā ceļojumu apdrošināšanu “Luminor Black” kartes segumā. Izvēloties “Luminor Black” karti, apdrošināšana ir spēkā visos ārzemju braucienos līdz 3 mēnešiem, kā arī ceļojumos Latvijā, ja apmeties rezervētā naktsmītnē un galamērķis ir vismaz 50 kilometrus no personas mājām. Apdrošināšana ir spēkā uzreiz – tā tiek aktivizēta līdz ar “Luminor Black” kartes aktivizāciju un lietošanu, un atsevišķi neko nav nepieciešams aktivizēt.
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Tomēr, ja vajadzīgs ceļojuma sertifikāts, parasti, ceļojot ārpus Eiropas un tālākiem galamērķiem, to var pieprasīt, nosūtot iesniegumu internetbankā. Ja plānots ceļot kopā ar ģimeni, iesniegumā jānorāda arī ģimenes locekļu vārdi, uzvārdi un personas kodi. Apdrošināšana būs spēkā arī tad, ja pats ceļojums nav iegādāts ar “Luminor Black” karti. Apdrošināšana attiecas uz kartes īpašnieka bērniem (studentiem līdz 24 gadu vecumam), mazbērniem līdz 18 gadu vecumam (ieskaitot) un laulāto vai kopdzīves partneri (kopīga mājsaimniecība vismaz vienu gadu), ar kuru tiek kopā ceļots.
Ja noticis nelaimes gadījums
“Luminor Black” karte paredz medicīnisko izdevumu segumu līdz 300 000 eiro. Tajā ir iekļauta neatliekamā medicīniskā palīdzība, hospitalizācija un operācijas, kā arī tiek segta repatriācija. Tāpat apdrošināšanas segums ietver medikamentus, ārstu konsultācijas un nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus atbilstoši apdrošināšanas programmas nosacījumiem.
“Luminor Black” karte patlaban piedāvā arī kaulu plīsumu un lūzumu apdrošināšanu, saņemot finansiālu atbalstu 100 eiro apmērā par katru no segumiem. Šis segums attiecas arī uz ārzemēm. Attiecībā uz izņēmumiem – apdrošināšana nesedz izdevumus par tādu slimību ārstēšanu, kas klientam bija diagnosticētas jau pirms ceļojuma uzsākšanas, kā arī par plānveida medicīniskajiem pakalpojumiem.
Seguma ierobežojumi var būt piemērojami arī tad, ja viens ceļojums ārpus mītnes zemes pārsniedz 90 dienas vai ja klientam ir pilsonība, pastāvīgās vai termiņuzturēšanās atļauja valstī, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums. Tādēļ pirms došanās ceļā vienmēr ir vērts iepazīties ar konkrētās apdrošināšanas programmas nosacījumiem, īpaši tad, ja ceļojums būs ilgāks vai ceļotājam jau ir diagnosticētas veselības problēmas. Kartes apdrošināšana paredz segumu hronisku slimību saasināšanās gadījumā atbilstoši apdrošināšanas noteikumiem. Apdrošināšana sedz neatliekamās medicīniskās palīdzības izdevumus grūtniecības sarežģījumu gadījumā, ja grūtniecības ilgums nepārsniedz 32 nedēļas. Savukārt pēc 32. grūtniecības nedēļas ar grūtniecību saistīta izmeklēšana un ārstēšana, grūtniecības pārtraukšana, aborts, priekšlaicīgas dzemdības, dzemdības un pēcdzemdību komplikācijas netiek segtas. Izņēmums ir gadījumi, kad medicīniskā palīdzība nepieciešama ceļojuma laikā notikuša nelaimes gadījuma dēļ.
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“Luminor Black” kartes apdrošināšana sedz arī virkni paaugstināta riska sporta un aktīvās atpūtas veidu. Piemēram, segumā ir iekļauta slēpošana un snovbords pa marķētām trasēm, niršana ar akvalangu līdz 10 metru dziļumam, kā arī pārgājieni kalnos līdz 3000 metru augstumam bez alpīnisma ekipējuma. Segums paredzēts arī citām noteikumos norādītajām paaugstināta riska aktivitātēm, tomēr katrai no tām var būt konkrēti nosacījumi un ierobežojumi. Tādēļ pirms ceļojuma ieteicams pārliecināties, vai plānotā aktivitāte un tās norises veids atbilst apdrošināšanas nosacījumiem.
TOMS STĀROSTS, “Citadeles” Baltijas klientu apkalpošanas daļas vadītājs:
Apdrošināšanas segums un limiti
Ceļojot cilvēki vēlas justies droši un būt pasargāti no neparedzētiem izdevumiem, kas ārvalstīs var rasties ļoti dažādās situācijās, sākot no pēkšņas saslimšanas vai traumas līdz lidojuma izmaiņām vai problēmām ar bagāžu. Īpaši būtisks ir medicīnisko izdevumu segums, jo ārstēšanās izmaksas ārvalstīs var būt ievērojamas.
Ceļojumu apdrošināšana sniedz papildu drošības sajūtu, ka neparedzētā situācijā būs pieejams gan finansiāls atbalsts, gan nepieciešamā palīdzība. Atlīdzības apmērs ir atkarīgs no konkrētā apdrošināšanas gadījuma un nepieciešamās medicīniskās palīdzības.
Vai tā ir, piemēram, pēkšņa saslimšana vai nopietnāks nelaimes gadījums, kas prasa hospitalizāciju, operāciju vai ilgstošāku ārstēšanu. Likumsakarīgi, ka sarežģītākos gadījumos arī medicīniskās izmaksas un attiecīgi atlīdzību summas var būt ievērojami lielākas. Ceļojumu apdrošināšana ir iekļauta “Citadeles C supreme”, “C prime”, “C airBaltic” un “C Infinite” karšu mēneša maksā. Apdrošināšanas segums un limiti atšķiras atkarībā no izvēlētās kartes. “C prime”, “C airBaltic” un “C Infinite” gadījumā apdrošināšana attiecas arī uz ģimenes locekļiem, kuri ceļo kopā ar kartes lietotāju – laulāto vai dzīvesbiedru, vecākiem, bērniem un mazbērniem līdz 21 gada vecumam. Apdrošināšana darbojas automātiski, kamēr klientam ir derīga attiecīgā “C karte”, un pirms katra ceļojuma tā atsevišķi nav jāaktivizē.
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Apdrošināšana ir spēkā pirmajās 90 kalendārajās dienās katrā ceļojumā. Ceļojumu skaits gada laikā nav ierobežots. Apdrošināšana sedz nepieciešamos medicīniskos izdevumus ārvalstīs pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījuma rezultātā. Segumā atbilstoši apdrošināšanas noteikumiem var ietilpt ārsta konsultācija, neatliekama ārstēšana un operācija, medikamenti, neatliekama zobārstniecības palīdzība, diagnostika, tehnisko medicīnisko palīglīdzekļu iegāde, kā arī medicīniskā palīdzība grūtniecības komplikāciju gadījumā.
Konkrētais apdrošināšanas segums un atlīdzību limiti ir atkarīgi no izvēlētās “C kartes” veida, tādēļ pirms ceļojuma ieteicams iepazīties ar attiecīgās kartes apdrošināšanas nosacījumiem. Limits ir atkarīgs no “C kartes” veida un attiecas uz vienu apdrošināšanas gadījumu: “C supreme” – līdz 100 000 eiro; “C prime” – līdz 300 000 eiro; “C airBaltic” – līdz 300 000 eiro; “C Infinite” – līdz 500 000 eiro. Atsevišķām medicīnisko izdevumu kategorijām ir noteikti atsevišķi apakšlimiti, piemēram, medikamentiem un neatliekamai zobārstniecībai. Turklāt iepriekš diagnosticētu slimību un hronisku veselības stāvokļu gadījumā apdrošināšanas segumam var būt noteikti ierobežojumi, tādēļ katrs gadījums tiek vērtēts individuāli, ņemot vērā konkrētos apstākļus un apdrošināšanas nosacījumus. Pirms ceļojuma, īpaši hronisku saslimšanu gadījumā, ieteicams iepazīties ar izvēlētās “C kartes” apdrošināšanas segumu un nosacījumiem.
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ILGA BABRE, “Swedbank” apdrošināšanas produktu līnijas vadītāja:
Slimība ārzemēs var maksāt dārgi
Neatliekamās medicīniskās palīdzības nepieciešamība ārzemēs ir viens no visbiežāk pieteiktajiem gadījumiem, kas saistīti ar ceļojuma atcelšanu vai izmaiņām. Pēdējā pusotra gada laikā lielākā izmaksātā atlīdzība par medicīniskajiem izdevumiem bija 77 tūkstoši eiro.
Ceļojuma apdrošināšana ir iekļauta “Swedbank” “Zelta” kredītkartē un “Platinum” kredītkartē, kā arī Aktīvajā maksājumu komplektā. Apdrošināšana darbojas visā pasaulē, izņemot Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku. Kredītkaršu gadījumā apdrošināšana ir spēkā pašam kredītkartes lietotājam un šādiem papildapdrošinātajiem: kartes lietotāja jeb apdrošinātā laulātais vai kopdzīves partneris, ar kuru apdrošinātajam ir kopēja mājsaimniecība, viņu bērns, mazbērns, kamēr viņi ceļo kopā ar apdrošināto. Savukārt Aktīvā komplekta gadījumā ceļojumu apdrošināšana ir spēkā tikai Aktīvā komplekta lietotājam. Turklāt apdrošināšana pirms ceļojuma nav jāaktivizē. Kredītkaršu gadījumā apdrošināšana ir spēkā, ja ir spēkā kredītkartes līgums. Savukārt Aktīvā komplekta gadījumā apdrošināšana ir spēkā ar nākamo dienu (izņemot ceļojuma atcelšanu, kas stājas spēkā trešajā dienā) pēc Aktīvā komplekta lietošanas līguma noslēgšanas un ir spēkā līdz brīdim, kad līgums tiek pārtraukts.
Mobilā lietotne “Ceļo droši”
Mobilā lietotne “Ceļo droši” palīdzēs veiksmīgi sagatavoties braucieniem, brīdinās par iespējamiem riskiem, kā arī norādīs, kur meklēt palīdzību ārkārtējās situācijās.
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Ko lietotne ietver?
• Ieteikumus ceļotājiem – par nepieciešamiem dokumentiem, drošību, apdrošināšanu, informāciju par robežu šķērsošanu un valstīm, kurās ieceļojot ir vai nav nepieciešama vīza u. tml.
• Brīdinājumus par riskiem – par situāciju valstīs, ieteikumus darba meklētājiem ārvalstīs, informāciju par cilvēktirdzniecību, fiktīvajām laulībām, narkotisko vielu pārvadāšanu.
• Ceļojumu plānotāja funkciju atgādinājumus par svarīgākajiem uzdevumiem, gatavojoties braucienam. Piemēram, noskaidrot, vai ieceļošanai konkrētajā valstī nepieciešama vīza u. c., iespēja pievienot arī personīgus atgādinājumus.
• Latvijas pārstāvniecību un goda konsulu kontaktus un informāciju par palīdzību ārkārtējās situācijās ārvalstīs.
• Konsulārā reģistra funkciju – iespēju reģistrēt ceļojumu Konsulārajā reģistrā; ātras un ērtas saziņas iespējas ar Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulāro dienestu ārkārtējās situācijās 24/7 režīmā.
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Apdrošināšanu vari iegādāties arī atsevišķi
Ceļojumu apdrošināšanu, protams, var noformēt arī atsevišķi pie apdrošināšanas kompānijas, izvēloties savam ceļojumam piemērotāko segumu. Atkarībā no polises tajā var būt iekļauti medicīniskie izdevumi, hospitalizācija, medikamenti, repatriācija, bagāžas bojājumi vai nozaudēšana, lidojuma aizkavēšanās un citi neparedzēti izdevumi.
Taču pirms iegādāties papildu polisi, ir vērts pārbaudīt, kas jau ir iekļauts bankas kartē, ja tāda ir. Noskaidrot, kura apdrošināšanas kompānija nodrošina kartes ceļojumu apdrošināšanu un kādi ir tās seguma nosacījumi. Pretējā gadījumā var izrādīties, ka atsevišķi iegādātā polise dublē jau esošo apdrošināšanu.
Būtu prātīgi salīdzināt ne tikai apdrošinājuma summu, bet arī medicīnisko izdevumu segumu, repatriācijas iespējas, hronisku slimību saasinājumu, grūtniecības un sporta aktivitāšu nosacījumus, kā arī citus izņēmumus. Ja bankas kartes apdrošināšana konkrētajam ceļojumam ir pietiekama, otra polise, iespējams, nemaz nav vajadzīga.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild SIA “Izdevniecība “Rīgas Viļņi””.