Vīrietim uz galvas uzvelk maisu un bagāžniekā aizved uz mežu - mantisku domstarpību dēļ Bauskā nolaupīts vīrietis
Valsts policijā šī gada jūnija beigās saņemta informācija, ka Bauskā, risinot mantiska rakstura domstarpības, nolaupīts un fiziski iespaidots 2002. gadā dzimis vīrietis, pēc kā iespējamās vainīgās personas viņu pameta mežā. Nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess par personas nolaupīšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa un skaidroti notikušā apstākļi. Šī gada 23. septembrī saistībā ar noziedzīgo nodarījumu aizturētas divas personas un tām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
2026. gada 30. jūnijā Valsts policijā saņemta informācija, ka 26. jūnija naktī vairākas personas, pamatojoties uz mantiska rakstura domstarpībām, pielietojot vardarbību, sagrāba kādu 2002. gadā dzimušu vīrieti un pret viņa gribu aizveda uz kādu dzīvokli Bauskā. Tur cietušajam tika liegta iespēja brīvi pārvietoties un pamest telpas. Pret personu vairāku stundu garumā tika pielietota fiziska vardarbība, tostarp sišana ar dažādiem priekšmetiem pa personas ķermeni.
Noskaidrots, ka vēlāk cietušajam tika sasietas rokas un uz galvas uzlikts maiss, pēc kā persona ievietota automašīnas bagāžas nodalījumā un aizvesta uz meža masīvu Bauskas novadā. Mežā pret personu atkārtoti tika vērsta fiziska vardarbība, pēc kā iespējamās vainīgās personas viņu tur pameta.
Izmeklēšanas laikā noskaidrotas iesaistītās personas un saistībā ar notikušo šī gada 23. septembrī aizturēti divi vīrieši, kuri dzimuši 2001. un 2007. gadā. Veicot sankcionētas kratīšanas personu dzīvesvietās, tika atrastas un izņemtas, iespējams, narkotiskās vielas, kas nodotas ekspertīzei.
2026. gada 24. septembrī abām personām tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.
Par notikušo Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 153. panta trešās daļas par personas nolaupīšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
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Abas personas iepriekš bija nonākušas policijas redzeslokā saistībā ar pārkāpumiem, kas izdarīti apreibinošo vielu ietekmē.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.