VIDEO: izvairoties no sadursmes, mikroautobuss iebrauc pretējā joslā - uz Jelgavas-Dalbes ceļa bojā gājis cilvēks
Trešdienas rītā traģiskas avārijas dēļ tika bloķēts ceļš Jelgava-Dalbe.
Saskaņā ar VSIA "Latvijas valsts ceļi" publiskoto informāciju negadījums noticis netālu no pagrieziena uz Cenu.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informēja, ka avārijā iesaistīta vieglā automašīna un mikroautobuss. Viens no transportlīdzekļiem bija apgāzies uz sāniem.
Savukārt Valsts policijā informēja, ka negadījums noticis īsi pirms plkst. 9. Mikroautobuss, braucot no Jelgavas puses un izvairoties no sadursmes ar priekšā braucošu transportlīdzekli, kas strauji bremzēja, iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur sadūrās ar Jelgavas virzienā braucošu "Škoda".
Negadījumā dzīvību zaudēja cilvēks, kas atradās vieglajā auto. Vēl viens cilvēks no "Škodas" un mikroautobusa vadītājs nogādāti slimnīcā.
Šobrīd bloķētā satiksme uz ceļa Jelgava-Dalbe ir atjaunota.