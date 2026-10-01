Starptautiskajā Senioru dienā visus sveic Pensionāru federācijas vadītāja Barča: cik lielas būs jaunās pensijas un īpašs pārsteigums no izdevniecības "Rīgas Viļņi"
Ik gadu 1. oktobrī pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas ierosmes atzīmē Starptautisko senioru jeb veco ļaužu dienu. Šajā dienā Jauns.lv uzklausīja Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) priekšsēdētāju Aiju Barču. Ko viņa novēl pensionāriem un kas šobrīd visvairāk satrauc Latvijas seniorus? Tāpat skaidrojam, uz cik lielu pielikumu seniori šomēnes var cerēt pie savām pensijām.
“Visiem novēlētu veselību, izturību, gaišu prātu, labas domas un, galvenais šajā vēlēšanu laikā – izvēlēties to politisko spēku vai tos Saeimas deputātus, kuri būtu gatavi ar mums sadarboties.”
Par godu Starptautiskajai senioru dienai izdevniecība “Rīgas Viļņi” ir sagatavojusi īpašu piedāvājumu pensionāriem. Tā ir lieliska iespēja abonēt iecienītos žurnālus visam gadam, ietaupot līdz pat 38%, un ērti saņemt izdevumus tieši mājās. Turklāt jūs varat maksāt pa mēnešiem bez jebkādas pārmaksas, saņemt garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā, kā arī piedalīties 1000 eiro naudas izlozē. Lai uzzinātu vairāk par piedāvājumu un noformētu abonementu, aicinām zvanīt pa tālruni 67842571 vai rakstīt uz e-pastu abone@rigasvilni.lv.
Pensionāri gatavojas Saeimas vēlēšanām
LPF darbojas apmēram 250 pensionāru biedrības un struktūrvienības, kas rīko sanāksmes, tikšanās un dažādus citus interesantus pasākumus visā Latvijā par godu Senioru dienai, bet šobrīd mūsu seniori nopietni gatavojas vēlēšanām. “Ļoti gribētos, lai arī nākamajā, 15. Saeimā, mums būtu atsaucīgas politiskās partijas un frakcijas, lai mēs varētu turpināt organizēt Senioru dienas Saeimā. 14. Saeimas laikā mums bija trīs Senioru dienas, kurās mēs izteicām savus viedokļus, uz kurām nāca ministri,” teic Aija Barča un atzinīgi vērtē nu jau aizejošo Saeimu, kura senioru problēmas nebija atstājusi novārtā.
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“Ir uzlabota pensiju indeksācijas sistēma, kuru savos maciņos oktobra pirmajās dienās varēs sajust mūsu pensionāri. Runa ir par bāzes pensijām, kad kopīgiem spēkiem nolēmām, ka tā būs cilvēkiem, kuriem ir 85 un vairāk gadu. Tāpat arī piemaksa par darba stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim un piemaksa par darba stāžu no 1996. gada līdz brīdim, kad seniors ir beidzis strādāt.
Ir arī daudz citu labu lietu, un mēs sadarbojamies arī ar pašvaldībām. Tagad, protams, notiek gatavošanās jaunajai apkures sezonai. Runāju arī par sociālajiem jautājumiem, problēmām veselības aprūpē un tā tālāk,” saka Aija Barča.
Kur paliek “veselības nodoklis”?
Otrdien, 29. oktobrī, LPF pārstāvji bija arī piketā iepretim valdības ēkai, kur Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība organizēja piketu, prasot algu pieaugumu, kā arī konkrētu valdības rīcību veselības aprūpes krīzes novēršanai. Par veselības aprūpes sistēmu Aija Barča saka:
“Ir viena tāda īpašā lieta – 1% no sociālās apdrošināšanas iemaksām, kas sākot ar 2018. gadu tiek novirzīts Nacionālajam veselības dienestam. Mēs to saucam par veselības nodokli. Ja tagad jaunie politiķi sāk runāt par vaučeriem un tā tālāk veselības aprūpē senioriem, tad 2025. gadā šis 1% bija vairāk nekā 163,7 miljoni eiro. Ja es pareizi rēķinu, tad katram mūsu senioram no tā ir 350 līdz 390 eiro katram. Un tas tad varētu būt šis vaučers. Bet, diemžēl, pašreiz tas jau gadiem ilgi, īpaši pēdējā laikā, tiek lietots administratīviem izdevumiem, tai skaitā darba algām. Tas mums pavisam vairs nepatīk, jo šī jaunā sistēma sākās 2018. gadā ar zobu labošanu un protēžu izgatavošanu senioriem. Toreiz tie bija 85,5 miljoni eiro.
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Tā kā ir vairākas lietas, kuras mēs celsim priekšā jaunievēlētajiem deputātiem 15. Saeimas sasaukumā. Domāju, ka mums izdosies rast kopīgu viedokli.”
Kāpēc tik maza pensija?
Problēmas pensionāriem jau ir daudzas un dažādas, norāda LPF priekšsēde. Viena no būtiskākajām ir jautājums par pensijām un pensiju apmēru: “Mani daudzi uzrunā, un daudzi ir dusmīgi, ka pensija netiks indeksēta visiem vienādi. Bet tā nevar būt; jāņem vērā nostrādātais darba mūžs. Ir daži, kas man ir teikuši: “Es visu laiku dzīvoju labi, bet tagad – kāda mana maza pensija?” Nu, tad ir jautājums – kāds tev ir darba stāžs? Nu, 65 gadi, bet darba stāžs - 20 gadi! Te pamatots jautājums – ko tu darīji pārējā laikā?
Viens skarbs kungs no Talsiem man teica: “Es šajā valstī nodokļus nemaksāju.” Nu, ko tu tagad prasi no šīs valsts? Problēmas ir daudz un dažādas, un, iespējams, ka mums tās likumdošanas vai finanšu pratības vēl nav pietiekamas. Un te jau īpaši jārunā par mūsu bērniem un mazbērniem. Vajag saprast, ko nozīmē pirmais, otrais un trešais pensiju līmenis, jo gadi jau aiziet ātri.”
Cik un kam būs lielākas pensijas?
Kā katru gadu, no oktobra palielinātas jeb indeksētas pensijas un tās visiem pensionāriem būs lielākas. Tiks indeksēta pensiju daļa, kura nepārsniedz 1589 eiro. Palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas apmēra, gan piemērojamā indeksa. Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I grupas invaliditāti, Čornobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un personas, kurām vecuma pensija piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem no ātrāka vecuma sakarā ar tāda bērna aprūpi un audzināšanu, kuram noteikta invaliditāte, vai sakarā ar piecu un vairāk bērnu aprūpi un audzināšanu. Viņiem tiks indeksēts viss pensijas apmērs.
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Cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir: * līdz 29 gadiem, vecuma pensijas pārskatīšanā piemēros indeksu 1,0424 (jeb tās pieaugs par 4,24%); * no 30 līdz 39 gadiem – piemēros indeksu 1,0456 (4,56%); * no 40 līdz 44 gadiem – indekss būs 1,0489 (4,89%); * 45 un vairāk gadu – 1,0522 (5,22%).
Piemēram, ja pašlaik vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 600 eiro, tad senioram ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem no oktobra tā būs 625,44 eiro; no 30 līdz 39 gadiem - 627,36 eiro; no 40 līdz 44 gadiem – 629,34 eiro; 45 gadi un vairāk - 631,32 eiro.
Tāpat palielināsies piemaksas par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim. Tas nozīmē, ka esošais piemaksas apmērs, kas šobrīd ir 1,72 eiro un 2,58 eiro par vienu apdrošināšanas stāža gadu, tiks pārskatīts, piemērojot indeksu 1,0424. Līdz ar to cilvēki, kas saņēma 1,72 eiro par katru stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada beigām, turpmāk par katru gadu saņems 1,79 eiro (tas attiecas uz tiem, kuri pensionējušies no 1996. gada), bet tie, kas saņēma 2,58 eiro – turpmāk saņems 2,69 eiro (tas attiecas uz tiem, kuri pensionējušies līdz 1995. gada 31. decembrim). Piemēram, pensionārs, kuram ir piešķirta vecuma pensija 610 eiro par kopējā apdrošināšanas stāža 45 gadiem un pie tās noteikta piemaksa 43 eiro (par 25 darba gadiem līdz 1995. gada beigām), no 1. oktobra saņems vecuma pensiju 641,84 eiro un piemaksu pie pensijas 44,75 eiro.
Savu pensijas apmēru cilvēks var uzzināt portālā www.latvija.lv vai vēršoties jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) klientu apkalpošanas centrā. VSAA mājas lapā ir ievietots pensiju un apdrošināšanas atlīdzību kalkulators, kur katrs cilvēks ievadot pensijas, piemaksas vai atlīdzības apmērus, var uzzināt to apmēru no šī gada 1. oktobra. Pensionāriem pašiem nekas nav jādara, lai saņemtu lielāku pensiju. Pensiju indeksāciju nodrošina VSAA.
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Par godu Starptautiskajai senioru dienai izdevniecība “Rīgas Viļņi” ir sagatavojusi īpašu piedāvājumu pensionāriem. Tā ir lieliska iespēja abonēt iecienītos žurnālus visam gadam, ietaupot līdz pat 38%, un ērti saņemt izdevumus tieši mājās. Turklāt jūs varat maksāt pa mēnešiem bez jebkādas pārmaksas, saņemt garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā, kā arī piedalīties 1000 eiro naudas izlozē. Lai uzzinātu vairāk par piedāvājumu un noformētu abonementu, aicinām zvanīt pa tālruni 67842571 vai rakstīt uz e-pastu abone@rigasvilni.lv.