Izgāja no mājām un neatgriezās – Mārupē meklē 1940. gadā dzimušo Maiju Strazdiņu
Foto: Valsts policija
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1940. gadā dzimušo Maiju Strazdiņu.
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Izgāja no mājām un neatgriezās - Mārupē meklē 1940. gadā dzimušo Maiju Strazdiņu

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Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Dienvidu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1940. gadā dzimušo Maiju Strazdiņu, kura šā gada 29. septembrī ap plkst.16.00 izgāja no savas dzīvesvietas Mārupē, Daibes ielā.

Izgāja no mājām un neatgriezās – Mārupē meklē 1940...

Pazīmes: augums apmēram 167 cm, kalsnas miesas būves, sirmiem īsiem matiem. Bija ģērbusies pelēkā garā mētelī, gaišos apavos, galvā gaiši brūns lakats, līdz bija melna rokassomiņa.

Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67950255, 67085938 vai 112.

Foto: Valsts policija
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1940. gadā dzimušo Maiju Strazdiņu.
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1940. gadā dzimušo Maiju Strazdiņu.

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