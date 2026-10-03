Āpša un eža kautiņā iejaucas policija, Ventspilī bebri sagrauž ielu, Daugavpilī zog pistoles: kriminālā province. VIDEO
Kādas Aizputes daudzdzīvokļu mājā pagājušās nedēļas naktī uz piektdienu izcēlās pamatīgs jandāliņš. Tur sakāvās āpsis ar ezi, kurus izšķirt izdevās tikai ar policijas palīdzību. Ieraugot likumsargus, āpsis laida ļekas vaļā. Savukārt Ventspilī uzdarbojušies citi meža zvēri, kuri pārgrauzuši Staldzenes ielu.
Traka situācija bija arī Jelgavā, kur policistiem nācās dzīties pakaļ elektroskrejritenim, kurš no likumsargiem bēga ar 75 kilometriem stundā lielu ātrumu. Toties Daugavpilī svētdienas pusdienas iztraucēja diviem zagļiem, kuri no pilsētas šautuves bija nospēruši ieročus. Viņiem maltīti nācās pārtraukt un doties uz policijas iecirkni.
Āpša un eža konfliktu izšķir policija
Naktī uz svētdienu, 27. septembri, ap pulksten 02:25 Aizputē daudzdzīvokļu mājas Raiņa bulvārī 5 kāpņu telpā, izcēlās pamatīgs kautiņš, kurā vicojās āpsis ar ezi. Trobelis bija tik skaļš, ka Dienvidkurzemes novada pašvaldības policiju uz “kaujas arēnu” izsauca no blakus telpas kāpņu telpas, vēsta Liepājas laikraksts “Kurzemes Vārds”.
Policisti rausta plecus, jo viņiem nav jausmas, kā meža dzīvnieki bija iekļuvuši ēkas kāpņu telpā, jo durvis esot bijušas cieši aiztaisītas. Veterinārārsts Dzintars Tīds TV “Kurzeme” pieļauj, ka āpsis kā visēdējs bija nolēmis ka ezis varētu būt garda maltīte, bet adatainis sirdīgi aizstāvējies:
“Mēs jau varam mazliet pasmieties, bet paldies Laimes mātei, ka mums Latvijā jau ilgāk nekā desmit gadus nav trakumsērgas. Jāsaka, tas āpsis bija tā kā “sapīpējies”, tā kā mušmires saēdies, kā gumijas līmi salaizījies. Kauties ar ezīti? Ko tev tas nabaga ezītis bija izdarījis? Laikam bija domājis, ka tās ir labas vakariņas, bet bija vilšanās, ka tās vakariņas ir tik sāpīgas un degunam kaitīgas,” teica veterinārārsts.
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Dienvidkurzemes novada pašvaldības policijas priekšniece Ieva Ilstere “Kurzemes Vārdam” teica, ka līdz šim policijas praksē nav nācies saskarties ar tik savdabīgu iemeslu naktsmiera traucēšanai. Kad policisti ieradās notikuma vietā, kļuva skaidrs, ka skaļais troksnis patiešām bijis pamatīgs. Tomēr abu negaidīto "ķildnieku" izšķiršana lielas problēmas neradīja. “Āpsis, ieraugot policiju, jau laidās prom,”
pajokoja Ieva Ilstere. Dzīvnieks aizskrējis prom jau brīdī, kad policijas darbinieki atvēruši kāpņu telpas durvis. Arī ezis no ēkas tika izdabūts, un abi meža viesi beigu beigās atgriezās ārpusē, ļaujot Aizputes nama iedzīvotājiem atkal baudīt naktsmieru.
Policija paspēja ieradās vienā no karstākajiem konflikta brīžiem, kas varēja beigties ezim letāli. Inspektors lēš, ka pie vainas varētu būt pilnmēness. Pašvaldības policijas inspektors Artūrs Petrausks, kas izšķīra kaušļus, spriež, ka pie vainas varēja būt pilnmēness.
Zvēru villošanās piesaistījusi arī Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča uzmanību, kurš vēlēšanu nedēļā to atzinis par nozīmīgāko notikumu, citējot 1969. gadā uzņemto Rīgas kinostudijas spēlfilmu “Pie bagātās kundzes”, kurā attēloti notikumi 1931. gada vasarā - 4. Saeimas priekšvēlēšanu laikā. Viņš “Facebook” ierakstījis: “Par pašu svarīgāko notikumu pēdējo dienu laikā - eža un āpša kautiņu. Liekas, ka te tomēr neiztika bez vēlēšanu kaislībām: “Partija nr. 32 sit partiju nr. 24. Ak, Dievs, kā sit”.”
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Bebri Ventspilī pārgrauž Staldzenes ielu
Savukārt Ventspilī āpšu un ežu vietā uzdarbojušies bebri un patraucējuši divkājaino homo sapiens pārvietošanos pa Staldzenes ielu. Ventspils Komunālā pārvalde informē, ka pēc spēcīgajām lietavām septembrī Staldzenes ielā posmā no Bangu ielas virzienā uz “Vitol Terminal” (bijusī “Ventspils nafta”) bojāta ceļa konstrukcija un caurtece:
“Speciālisti konstatējuši, ka ūdens novadīšana bijusi būtiski apgrūtināta, jo caurtece aizsprostojusies bebru grauztiem un kritalu zariem un citiem sanesumiem. Lai pasargātu iedzīvotājus un satiksmes dalībniekus no negadījumu riska, bīstamā teritorija ir norobežota ar aizsargbarjerām un brīdinājuma lentēm.
Lai atjaunotu izskaloto ceļa konstrukciju, būs nepieciešami vairāki desmiti kubikmetru smilts, grants maisījums un grunts. Teritorijā joprojām saglabājas augsts mitruma līmenis un turpinās ūdens pieplūde, kas apgrūtina darbu veikšanu. Pašvaldība turpinās uzraudzīt situāciju un veiks nepieciešamos ceļa atjaunošanas darbus, precizējot to apjomu un piemērotākos tehniskos risinājumus. Tiks izvērtēta aizsērējušo un bojāto caurteku iztīrīšana un nepieciešamības gadījumā arī to nomaiņa, lai nodrošinātu pienācīgu ūdens novadīšanu. Aicinām iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem Staldzenes ielas bojātajā posmā un ievērot uzstādītās norādes un norobežojumus.”
Trakā pakaļdzīšanās stāvradzim Jelgavā
Spraigi notikumi norisinājušies arī Jelgavā, kur kāds no policijas bēgošs elektroskrejriteņa vadītājs attīstījis braukšanas ātrumu, kas sasniedza 75 kilometru stundā (km/h). Te jāpiebilst, ka Latvijā maksimālais braukšanas ātrums skrejriteņiem pēc likumdošanas nedrīkst pārsniegt 25 km/h. Bet 75 km/h ir vairāk nekā nepieņemami (jaudīgākie sporta skrejriteņi paredzēti ātrumam līdz 60 km/h; atsevišķos gadījumos ātrums var būt līdz 100 km/h, bet tas ir ārkārtīgi bīstami). Skrejriteņiem ir mazi riteņi un šaura stūre. Tie nav projektēti tādai slodzei un pretestībai, kāda rodas pie 75 km/h. Pat mazākais akmentiņš, bedre vai rises asfaltā pie šāda ātruma acumirklī var izraisīt stūres izgriešanos un nekontrolējamu kritienu. Valsts policija informē:
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“Braucējs pamanīts Lielās ielas sākumā, pie Lielupes tilta. Viņš policistu uzmanību piesaistījis, jo braucis ar ātrumu 55 km/h, bet uz transportlīdzekļa nebija reģistrācijas uzlīmes. Saskaņā ar Jelgavas pašvaldības noteikto elektroskrejriteņiem starp Driksas un Lielupes tiltiem jeb Lielās ielas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Brīvības bulvārim ir jāsamazina ātrums līdz 10 km/h.
Elektroskrejriteņa vadītāju sākotnēji apturēja Cukura ielā, taču, kad policists izkāpa no dienesta auto, braucējs sāka bēgšanu no likumsargiem. Viņš atgriezās uz Lielupes tilta un virzījās uz centra pusi, vairākas reizes šķērsojot krustojumus pie sarkanā aizliedzošā signāla. Maksimālais ātrums, ar kuru brauca vadītājs, bija 75 km/h. Pakaļdzīšanās noslēdzās Svētes ielā, kur skrejriteņa vadītājs ietriecās automašīnā un tika aizturēts.” Pārbaudē tika konstatēts, ka pārkāpējs nebija alkohola reibumā. Tagad viņam draud milzīgi naudas sodi un skrejriteņa konfiskācija.
Daugavpilī uz karstām pēdām aiztur ieroču zagļus
Daugavpils pašvaldības policijai mazāk nekā pārdesmit minūšu laikā izdevās aizturēt divus jauniešus, kuri no pilsētas šautuves bija nozaguši ieročus. Viņi kādā pilsētas ēstuvē pēc zādzības bija iegājuši papusdienot, bet svētdienas maltīte viņiem beidzās policijas kamerā. Daugavpils pašvaldības policija vēsta:
“Svētdien, 27. septembrī, pulksten 11:46 pašvaldības policijas dežūrdaļa saņēma informāciju no Valsts policijas par divām personām, kuras, iespējams, bija nozagušas šaujamieročus no pilsētas šautuves. Saņemot informāciju, pašvaldības policija nekavējoties uzsāka meklēšanas pasākumus. Pašvaldības policijas Videonovērošanas posteņa darbinieki, pārbaudot videokameru arhīva materiālus, noskaidroja iespējamo aizdomās turēto personu aprakstus. Abas personas tika atpazītas, jo iepriekš bija nonākušas policijas redzeslokā saistībā ar sabiedriskās kārtības pārkāpumiem.
Videonovērošanas posteņa darbinieki nepārtraukti uzturēja sakarus ar pašvaldības policijas dežūrdaļu, nekavējoties nododot iegūto informāciju pašvaldības policijas un Valsts policijas ekipāžām.
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Turpinot pārbaudi, tika noskaidrots, ka aizdomās turētās personas, iespējams, atrodas kādā ātrās ēdināšanas iestādē pilsētas centrā. Tuvākā pašvaldības policijas ekipāža nekavējoties devās pārbaudīt saņemto informāciju. Pulksten 12:04 pašvaldības policijas amatpersonas operatīvi aizturēja abas aizdomās turētās personas.
Personas nodotas Valsts policijas amatpersonām, šaujamieroči tika atrasti un valsts policijas darbinieki turpināja īstenot nepieciešamās procesuālās darbības. Pašvaldības policija atgādina, ka videonovērošanas sistēmas ir būtisks instruments sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, palīdzot operatīvi identificēt iespējamos pārkāpējus un reaģēt uz notikumiem.”