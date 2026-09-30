Latvija varētu nonākt zem Lielbritānijas ‘kodollietussarga’”
Lielbritānija ir piedāvājusi kodolaizsardzību Apvienoto reaģēšanas spēku (JEF) dalībvalstīm - Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un Nīderlandei.
Šo piedāvājumu apstiprināja Lielbritānijas Karaliskās flotes komandieris ģenerālis Gvins Dženkinss, pirmdien apmeklējot Somiju, kur viņš tikās ar Somijas parlamenta Aizsardzības komitejas priekšsēdētāju Heiki Auto.
"[Lielbritānijas] karaflotes komandieris ir uzsvēris Lielbritānijas stingro uzticību JEF sadarbībai, un caur to ir arī radītas šīs jaunās iespējas," Auto pavēstīja Somijas ziņu aģentūrai STT, komentējot savu tikšanos ar Dženkinsu.
"Somija atradīsies zem kodollietussarga, un to garantēs zemūdenes, kas pašlaik patrulē Atlantijas okeānā," apstiprināja Dženkinss.
Novembrī ir plānots parakstīt vienošanos par jauna tipa kaujas spēku izveidošanu JEF ietvaros. Jaunajai grupai būs karalaika aizsardzības plāni, un ir gaidāms, ka tā spēs nekavējoties iesaistīties karadarbībā Krievijas draudu gadījumā.
JEF ir desmit līdzīgi domājošu valstu - Dānijas, Igaunijas, Islandes, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas - koalīcija, kas ietver augstas gatavības spēkus ātrai reaģēšanai uz krīzēm Tālajos Ziemeļos un Ziemeļeiropā.
Koalīcija tika izveidota 2014. gadā pēc Lielbritānijas iniciatīvas, reaģējot uz Krievijas īstenoto Krimas aneksiju. Somija un Zviedrija pievienojās JEF 2017. gadā vēl pirms šo valstu uzņemšanas NATO. JEF tagad tiek uzskatīti par pirmās reaģēsanas spēkiem, kas papildina NATO.