Eksperte brīdina: naftas piesārņojums Kurzemes piekrastē var atgriezties no jūras
Riski saistībā ar naftas piesārņojumu Kurzemes piekrastē aizvien pastāv, tostarp, iespējams, ka piesārņojums ir arī nogrimis jūrā vai ar lieliem viļņiem var tikt ieskalots atpakaļ no krasta, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" teica Pasaules Dabas fonda eksperte Magda Jentgena.
No Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) saņemtas ziņas, ka piesārņojums ir krietni garākā posmā nekā sākotnēji aplēstie 30 kilometri (km), un ir nepieciešama daudzu cilvēku palīdzība, lai to savāktu, skaidroja eksperte. Tāpēc tiek meklēti brīvprātīgie.
Pēc viņas teiktā, labā ziņa ir tā, ka piesārņojums nav šķidrs naftas produkts, bet tās ir mazas tumšas pērlītes ar naftas piesārņojumu. Proti, to ir vieglāk savākt un steidzamība nav tik liela, kā tas varētu būt citos gadījumos. Tas arī mazina risku dzīvniekiem, atzina eksperte.
Vaicāta, vai piesārņojums turpina nākt no jūras, Jentgena teica, ka esošā informācija par to neliecina, taču ir iespēja, ka tas ir nogrimis jūrā un kādā brīdī jūra to var skalot ārā. Tāpat, uznākot lielākiem viļņiem, jūra šo piesārņojumu var paņemt atpakaļ, riska faktorus skaidroja eksperte.
Pēc viņas teiktā, visās notikušajās mācībās cerēts, ka šāds brīdis nepienāks. "Situācija, kur pašvaldības un ugunsdzēsēji netiek galā un ir nepieciešama brīvprātīgo iesaiste piesārņojuma savākšanā," viņa skaidroja, atzīstot, ka notikušais ir mācība.
Tomēr Jentgena vēlreiz uzsvēra, ka situācija varēja būt vēl nopietnāka - gadījumā, ja piesārņojums būtu šķidrie naftas produkti. Vienlaikus viņa uzsvēra, ka šāds risks joprojām pastāv, jo Baltijas jūra ir viena no kuģniecībai visintensīvāk izmantotajām jūrām.
Viņa arī informēja, ka brīvprātīgie var pieteikties Pasaules Dabas fonda sociālajos tīklos ievietotajā saitē https://forms.gle/mUEvtuAkWpuVLNCv9 Pēc tam viņi saņems norādes, kur nepieciešama palīdzība un kā palīdzēt. Pieteikties var pilngadību sasniegušas personas.
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Jau ziņots, ka pagājušajā sestdienā Ventspils pilsētas pludmales visā garumā un Ventspils novada piekrastē izskalots naftas piesārņojums. Valsts vides dienests (VDD) un VUGD apsekojis jūras piekrasti no Užavas līdz Liepenei un paņēmis krastā izskalotā naftas piesārņojuma paraugus.
VVD vērtē, ka konstatētais piesārņojuma apjoms nav liels, tomēr tas skāris plašu piekrastes teritoriju.
Otrdien VVD informēja, ka izskalotā naftas piesārņojuma daudzums nav palielinājies. Tomēr VVD turpina uzraudzīt situāciju piekrastē. Lai noskaidrotu piesārņojuma izcelsmi un vecumu, kā arī precīzāk noteiktu tā sastāvu, VVD iepriekš paņemtos piesārņojuma paraugus ir nosūtījis laboratorijai analīžu veikšanai.
VVD izvērtēja kuģus, kuri pēc Krasta apsardzes dienesta modelēšanas rezultātiem ir atradušies iespējamā piesārņojuma rašanās rajonā. Tostarp VVD veica pārbaudi uz kuģa, kas no Ventspils puses bija ienācis Rīgas ostā, taču nekādas neatbilstības, degvielas vai naftu saturošo atkritumu iztrūkums uz tā netika konstatēts.
"VVD sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām turpina izvērtēt iespējamos piesārņojuma avotus. Būtisku skaidrību par piesārņojuma izcelsmi sniegs laboratorisko analīžu rezultāti, tostarp noteiktais naftas produktu veids un to vecums," skaidro VVD ģenerāldirektora vietniece, Zvejas kontroles departamenta direktore Evija Šmite.
Vienlaikus saņemta informācija no Polijas vides institūcijām par līdzīgu piesārņojumu Polijas piekrastē. Pašlaik tiek vērtēts, vai starp abiem piesārņojuma gadījumiem pastāv saistība. Arī šo aspektu varēs precīzāk vērtēt pēc analīžu rezultātu saņemšanas, skaidroja Šmite.
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Piesārņojuma savākšanas darbi turpinās atbilstoši piekļuvei teritorijām un laikapstākļiem, otrdien skaidroja pašvaldībās. Daļa piesārņojuma jau savākta.