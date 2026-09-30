Septembris Latvijā noslēgsies ar mierīgu un sausu laiku
Foto: LETA
Septembra pēdējā dienā nav gaidāmi būtiski nokrišņi.
Sabiedrība

Septembris Latvijā noslēgsies ar mierīgu un sausu laiku

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Trešdien, 30. septembrī, Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi, prognozē sinoptiķi.

Septembris Latvijā noslēgsies ar mierīgu un sausu ...

Dienas gaitā valsts lielākajā daļā starp mākoņiem uzspīdēs saule. Saglabājoties lēnam vējam un bezvējam, gaiss iesils līdz +15..+20 grādiem.

Rīgā septembris noslēgsies ar lielākoties mākoņainu laiku, nav gaidāmi ievērojami nokrišņi. Pūtīs lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +18 grādi.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1033-1036 hektopaskāli jūras līmenī.

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