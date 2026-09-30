Septembra pēdējā dienā nav gaidāmi būtiski nokrišņi.
Sabiedrība
Šodien 07:08
Septembris Latvijā noslēgsies ar mierīgu un sausu laiku
Trešdien, 30. septembrī, Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi, prognozē sinoptiķi.
Dienas gaitā valsts lielākajā daļā starp mākoņiem uzspīdēs saule. Saglabājoties lēnam vējam un bezvējam, gaiss iesils līdz +15..+20 grādiem.
Rīgā septembris noslēgsies ar lielākoties mākoņainu laiku, nav gaidāmi ievērojami nokrišņi. Pūtīs lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +18 grādi.
Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1033-1036 hektopaskāli jūras līmenī.