Atrasta Saldus novadā pazudusī nepilngadīga meitene.
Sabiedrība
Šodien 22:55
Papildināts:Šodien 23:19
Atrasta Saldus novadā pazudusī nepilngadīga meitene
Valsts policijas darbinieki ir atraduši bezvēsts prombūtnē bijušo 2015. gadā dzimušo Eniju Fricsoni.
Meitene atrasta Saldus pilsētā, un viņas dzīvībai un veselībai briesmas nedraud.
Meklēšanas pasākumos bija iesaistīti spēki no Valsts policijas, tostarp kinologs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, Zemessardze un brīvprātīgie. Valsts policija izsaka pateicību ikvienam, kas piedalījās meitenes meklēšanā!