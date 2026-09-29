Atrasta Saldus novadā pazudusī nepilngadīga meitene
Foto: Evija Trifanova/LETA
Atrasta Saldus novadā pazudusī nepilngadīga meitene.
Sabiedrība
Papildināts:Šodien 23:19

Atrasta Saldus novadā pazudusī nepilngadīga meitene

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Valsts policijas darbinieki ir atraduši bezvēsts prombūtnē bijušo 2015. gadā dzimušo Eniju Fricsoni.

Atrasta Saldus novadā pazudusī nepilngadīga meiten...

Meitene atrasta Saldus pilsētā, un viņas dzīvībai un veselībai briesmas nedraud.

Meklēšanas pasākumos bija iesaistīti spēki no Valsts policijas, tostarp kinologs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, Zemessardze un brīvprātīgie. Valsts policija izsaka pateicību ikvienam, kas piedalījās meitenes meklēšanā!

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