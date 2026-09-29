Vidzemes slimnīcā atklāta piemiņas plāksne pirmajam slimnīcas vadītājam Laucim
Vidzemes slimnīcā šodien atklāta piemiņas plāksne slimnīcas pirmajam vadītājam un ilggadējam galvenajam ārstam Uldim Laucim, Jauns.lv informēja SIA "Vidzemes slimnīca" sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste Agnija Upīte.
Svinīgajā pasākumā piedalījās slimnīcas vadība, viesi un bijušie kolēģi. Klātesošos uzrunāja Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs un Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks ("Valmierai un Vidzemei"). Savukārt idejas autors piemiņas plāksnes izveidei bija slimnīcas bijušais vadītājs Juris Apsītis, kura iniciatīva ļāva iemūžināt vadītāja devumu.
Piemiņas plāksni svinīgi atklāja Muskovs, Baiks un Apsītis. Plāksne turpmāk atradīsies slimnīcas telpās B korpusa atpūtas zonā.
"Atsaucoties mūsu bijušo darbinieku sirsnīgajai iniciatīvai un godinot Ulda Lauča nozīmīgo veikumu, mēs vēlamies parādīt dziļu cieņu pirmajam slimnīcas vadītājam. Šogad, kad 29. septembrī viņam apritētu 90 gadi, šī piemiņas plāksne ir pateicība par pamatiem, uz kuriem balstās visa mūsu slimnīcas attīstība," atzīmēja Muskovs.
Laucis vadīja Valmieras slimnīcu no 1962. līdz 1986. gadam. Pateicoties viņa neatlaidībai un mērķtiecībai, tika panākta un īstenota jaunā slimnīcas kompleksa būvniecība, kas veicināja augsta līmeņa medicīniskās aprūpes attīstību Valmierā un Vidzemes reģionā.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, SIA "Vidzemes slimnīca" reģistrēta 1995. gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 17,3 miljoni eiro. Uzņēmums pērn strādāja ar 31,24 miljonu eiro apgrozījumu un 845 090 eiro peļņu.
SIA "Vidzemes slimnīca" 74,12% kapitāla daļu pieder Valmieras novada pašvaldībai, 24,98% - Valkas novada pašvaldībai, bet 0,9% - Rīgas Stradiņa universitātei.
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