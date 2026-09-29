Gripas sezona tuvojas: ārsts atklāj, kad Latvijā vislabāk vakcinēties
Gripas izplatība Latvijā patlaban ir ierobežota, un par gripas epidēmiju runāt vēl nevar, TV24 raidījumā “Uz līnijas” norādīja ģimenes ārsts un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidents Ainis Dzalbs.
Pēc ārsta teiktā, šobrīd Latvijā konstatēti atsevišķi ievesti gripas gadījumi, taču plaša slimības izplatība nav novērota. Dzalbs vienlaikus aicina iedzīvotājus gripu nejaukt ar sezonālām iesnām un saaukstēšanos.
Lai arī gripai var būt tādi simptomi kā aizlikts deguns, sūrstošs kakls un sauss, kairinošs klepus, tai parasti raksturīga izteiktāka simptomātika. Ārsts norāda, ka gripas gadījumā nereti ir augsta temperatūra, kas var sasniegt 39–40 grādus, kā arī izteiktas muskuļu un locītavu sāpes un vispārējs nespēks.
Tikmēr ģimenes ārstu prakses jau gatavojas gripas vakcinācijas sezonai. Tiek apzinātas riska grupas, plānota vakcinācijas organizēšana un veikti nepieciešamie vakcīnu pasūtījumi.
Dzalbs prognozē, ka vakcīnas ģimenes ārstu praksēs varētu būt pieejamas jau oktobra vidū. Savukārt aktīvāk vakcinēties pret gripu viņš iesaka oktobra beigās un novembrī, īsi pirms paredzamā gripas izplatības pieauguma.
“Vakcinācija pret gripu tomēr ir sezonāla un īslaicīga aizsardzības iespēja,” skaidro ārsts, uzsverot, ka vakcinācijas laiks tiek izvēlēts, ņemot vērā paredzamo gripas sezonas sākumu.