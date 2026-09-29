Zem tilta pār Mīlgrāvi ūdenī iebraukusi automašīna.
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Šodien 21:13
Zem tilta pār Mīlgrāvi ūdenī iebraukusi automašīna
Otrdienas vakarā Rīgā, zem tilta pār Mīlgrāvi, ūdenī iebraukusi automašīna, taču cilvēks no transportlīdzekļa bija izkļuvis pats saviem spēkiem.
Plkst. 18.10 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma informāciju, ka Mīlgrāvī ūdenī atrodas vieglā automašīna. Cilvēks no transportlīdzekļa bija izkļuvis pats saviem spēkiem un nodots mediķiem, apliecināja dienests.
Lai novērstu iespējamo tehnisko šķidrumu noplūdi ūdenī, glābēji ar vinčas palīdzību transportlīdzekli pievilka pie krasta un tagad ar glābšanas automašīnas palīdzību notiks mēģinājums to pārcelt pāri margām un iecelt krastā.