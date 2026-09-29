Latvija gatavo vēl vienu raķešu artilērijas projektu; tuvākajos gados tam nepieciešami simtiem miljonu eiro
Latvija patlaban strādā pie vēl viena raķešu artilērijas projekta, un kopumā tuvākajos gados dažādu artilērijas sistēmu iegādei nepieciešami 422, 25 miljoni eiro.
Valdība otrdien atbalstīja apropriācijas pārdali 43 635 000 eiro apmērā no programmas "Valsts aizsardzības un drošības fonds" uz Aizsardzības ministrijas (AM) budžeta apakšprogrammu "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu artilērijas sistēmu iegādi.
Lēmuma anotācijā norādīts, ka kopā artilērijas sistēmu iegādes līgumu izpildei no 2026.-2029. gadam nepieciešams finansējums 422,25 miljonu eiro apmērā. AM aģentūrai LETA apliecināja, ka šāda summa nepieciešama Čehijā ražoto pašgājējhaubiču "Morana" iegādei un vēl vienam raķešu artilērijas projektam, kurš paralēli tiek attīstīts artilērijas raķešu sistēmu "Himars" projektam.
Ministrijā apliecināja, ka par jauno raķešu artilērijas projektu patlaban notiek sarunas, līdz ar to patlaban plašāka informācija netiks sniegta.
Paredzēts, ka artilērijas spēju attīstība tiks finansēta no Eiropas Savienības (ES) finanšu instrumenta "Security Action for Europe" (Eiropas Drošības rīcības fonda - SAFE) aizņēmuma un nacionālā budžeta līdzekļiem.
Jau ziņots, ka septembra vidū valdība pārskatījusi iepriekšējos lēmumus un neiegādāsies Zviedrijā ražotās 155 milimetru riteņu artilērijas sistēmas "Archer", bet to vietā pirks lētākās Čehijā ražotās pašgājējhaubices "Morana".
Latvija iepriekš ir parakstījusi līgumu ar ASV valdību par uzņēmuma "Lockheed Martin" ražoto sešu augstas mobilitātes artilērijas raķešu sistēmu "Himars" iegādi. Paredzēts, ka šo bruņojumu Nacionālie bruņotie spēki varētu saņemt sākot no 2027. gada.