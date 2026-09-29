Rīgā pasliktinājusies gaisa kvalitāte; aicina jutīgās iedzīvotāju grupas ievērot piesardzību
Rīgā līdz ar rudens iestāšanos un laikapstākļu izmaiņām novērojama gaisa kvalitātes pasliktināšanās. Atsevišķos periodos ir paaugstinājusies slāpekļa dioksīda (NO₂) koncentrācija, un arī Riga airTEXT prognozes tuvākajās dienās vairākās galvaspilsētas teritorijās paredz sliktu gaisa kvalitāti.
Paaugstināts gaisa piesārņojums visvairāk var ietekmēt jutīgās iedzīvotāju grupas – bērnus, seniorus, cilvēkus ar astmu un citām hroniskām elpceļu slimībām, kā arī cilvēkus ar sirds un asinsvadu slimībām. Šiem iedzīvotājiem periodos, kad gaisa kvalitāte ir slikta, ieteicams sekot līdzi pašsajūtai un pēc iespējas izvairīties no ilgstošas un intensīvas fiziskas slodzes ārā, īpaši vietās ar intensīvu satiksmi.
Rudenī gaisa kvalitāti pilsētā var pasliktināt vairāku apstākļu kopums. Pazeminoties gaisa temperatūrai, biežāk iespējamas temperatūras inversijas, kuru laikā piesārņojošās vielas sliktāk izkliedējas un uzkrājas piezemes gaisa slānī. Sākoties apkures sezonai, pieaug arī ēku apkures radītās emisijas, kas var palielināt smalko daļiņu, tostarp PM₂.₅, koncentrāciju.
Gaisa piesārņojuma uzkrāšanos veicina arī bezvējš un ilgstoši stabili laikapstākļi. Savukārt slāpekļa dioksīda koncentrāciju pilsētā būtiski ietekmē autotransporta radītās emisijas, un to ietekme ir izteiktāka periodos, kad ir apgrūtināta gaisa apmaiņa.
Rīgas gaisa kvalitātes prognozēm iespējams sekot līdzi sistēmā Riga airTEXT, kur pieejama informācija par NO₂, PM₁₀, PM₂.₅ un ozona (O₃) koncentrācijas prognozēm. Sistēma sagatavo gaisa kvalitātes prognozi nākamajām trim dienām un ļauj laikus pamanīt periodus, kad iespējama gaisa kvalitātes pasliktināšanās.
Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus, īpaši jutīgās iedzīvotāju grupas, tuvākajās dienās sekot līdzi gaisa kvalitātes prognozēm un atbilstoši tām plānot ilgstošas vai intensīvas aktivitātes ārpus telpām.