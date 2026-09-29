Strīds par Ogres estrādes nākotni: opozīcijas deputāti vēršas pie Valsts prezidenta
Ogres novada opozīcijas domes deputāti Dace Kļaviņa (JV) un Jānis Siliņš (JV) vērsušies pie Valsts prezidenta ar lūgumu pievērst uzmanību Ogres estrādes nākotnei un iespējamam tās apdraudējumam, informēja deputāti.
Deputātiem ir bažas par teritorijas turpmāko izmantošanu. Viņi norāda, ka Ogres novada pašvaldībā turpinās jaunā teritorijas plānojuma izstrāde un estrādes īpašnieks esot rosinājis mainīt zemes vienības funkcionālo zonējumu no mežu teritorijas uz jauktas centra apbūves teritoriju. Šāda zonējuma maiņa paredzētu plašākas apbūves iespējas, skaidro politiķi.
Deputātu rīcībā esot informācija, ka estrādes īpašnieks piesaistījis projektētāju projekta izstrādei, kas paredz zemesgabala sadalīšanu dzīvojamās apbūves vajadzībām.
"Mēs nevēlamies sagaidīt brīdi, kad lēmumi jau būs pieņemti un iespēju saglabāt Ogres estrādi vairs nebūs. Šis ir brīdis, kad par tās nākotni ir jārunā atklāti un pēc būtības," norāda domes deputāti Kļaviņa un Siliņš.
Savukārt pašvaldībā skaidroja, ka šī informācija ir maldinoša. Privātpersonai, kurai pieder estrāde, pieder visa teju septiņus hektārus plašā zemes vienība Jāņa Čakstes prospektā 2. Savukārt lūgums mainīt teritoriālo zonējumu uz jauktas centra apbūves izmantošanu skar nepilnus 2,9 hektārus teritorijas.
Turklāt tas neskar ne Ogres estrādi, ne skatītāju vietas, ne tai tieši piegulošo zaļo zonu 1,4 hektāru platībā.
Izvērtējot iesniegumu un, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums pieder privātpersonai un tā izmantošanai nav pamata noteikt nesamērīgus ierobežojumus, priekšlikumu paredzēts iestrādāt teritorijas plānojuma otrajā redakcijā, skaidro pašvaldībā.
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Izmaiņas skars zemes vienību uz austrumiem un dienvidaustrumiem no estrādes - Rembates, Saulstaru un Sporta ielu virzienā.
Turklāt, lai veidotu jaunas zemes vienības un noteiktu konkrētu apbūves izvietojumu atlikušajā teritorijas daļā, tās īpašniekam būs jāizstrādā detālplānojums, kam savukārt būs jāveic publiskā apspriešana, informē pašvaldībā.
Pašvaldībā norāda, ka Ogres estrādei vēsturiski bijusi nozīmīga loma pilsētas kultūras un sabiedriskajā dzīvē, tomēr pašvaldība uzskata, ka lēmumam par estrādes atpirkšanu no privātīpašnieka nepieciešams skaidrs ekonomiskais pamatojums un sabiedrības atbalsts.
Pašlaik nav veikts detalizēts estrādes atgūšanas ekonomiskais izvērtējums, nav noteikti iespējamie finansējuma avoti un nav veikta iedzīvotāju viedokļa izpēte par šāda apjoma pašvaldības investīciju nepieciešamību.
Tāpat esot nepieciešams izvērtēt estrādes potenciālo darbības modeli un konkurētspēju Ogres novada un Latvijas kultūras norišu piedāvājumā, un tikai pēc tam būtu iespējams pieņemt vai nepieņemt lēmumu par vairāku miljonu eiro ieguldīšanu privātīpašuma iegādē un tā turpmākā atjaunošanā, skaidro pašvaldībā.
Kā ziņots, iepriekš Ogres novada domes Kultūras komitejā deputāti nolēma nevirzīt apstiprināšanai domes sēdē opozīcijas deputātu priekšlikumu par Ogres estrādes iegādi un atjaunošanu.
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Kļaviņas un Siliņa sagatavotais lēmumprojekts paredzēja Ogres estrādes atgūšanu pašvaldības īpašumā, iegādājoties to no pašreizējā īpašnieka.
Kā liecina pašvaldības rīcībā esošā informācija, Ogres estrādes iegādei būtu nepieciešami vairāk nekā trīs miljoni eiro, un tās pilnvērtīgai atjaunošanai un modernizācijai nepieciešamais finansējums varētu būt vismaz vēl divas reizes lielāks.