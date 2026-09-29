JRT telpu applūšanas zaudējumi jau lēšami vairākos tūkstošos eiro
Septembrī notikušās Jaunā Rīgas teātra (JRT) telpu applūšanas dēļ sākotnēji apzinātie zaudējumi ir vairāki tūkstoši eiro, uzsvēra teātra pārstāve Gundega Palma.
Viņa akcentēja, ka aplēsēs ietilpst applūšanas seku novēršanas izmaksas, telpām nodarītie bojājumi, kā arī sākotnēji konstatētie tehnikas un materiālu bojājumi.
JRT skaidroja, ka daļa ūdens radīto bojājumu var atklāties tikai laika gaitā. Tas attiecas, piemēram, uz Mazās zāles koka grīdas segumu, pagrabstāva noliktavās esošajām koka dekorācijām un tehnisko aprīkojumu.
Palma akcentēja, ka teātra ēka, tajā esošā manta un tehniskais aprīkojums ir apdrošināti. JRT par notikušo ir pieteicis apdrošināšanas gadījumu.
Jau vēstīts, ka 11. septembra vakarā JRT ugunsdzēsības trauksmes rezultātā applūda telpas.
Trauksmes un appludināto telpu dēļ JRT nenotika trīs izrādes - divas tika atceltas, bet viena izrāde tika pārtraukta un skatītāji evakuēti.
Ūdens nokļuva visās pirmā stāva telpās, kā arī pagrabstāva noliktavās un tehniskajās telpās. Trauksmes un applūdušo telpu dēļ teātris atcēla divas izrādes, bet vienu pārtrauca un evakuēja skatītājus.
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