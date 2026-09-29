Traka pakaļdzīšanās Jelgavā: elektroskrejriteņa vadītājs bēg no policijas ar 75 km/h un avarē
Otrdien kāds no policijas bēgošs elektroskrejriteņa vadītājs Jelgavā attīstījis braukšanas ātrumu, kas sasniedza 75 kilometru stundā (km/h), atklāja Valsts Policija (VP).
Braucējs pamanīts Lielās ielas sākumā, pie Lielupes tilta. Viņš policistu uzmanību piesaistījis, jo braucis ar ātrumu 55 km/h, bet uz transportlīdzekļa nebija reģistrācijas uzlīmes.
Saskaņā ar Jelgavas pašvaldības noteikto elektroskrejriteņiem starp Driksas un Lielupes tiltiem jeb Lielās ielas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Brīvības bulvārim ir jāsamazina ātrums līdz 10 km/h.
Elektroskrejriteņa vadītājs sākotnēji apturēja transportlīdzekli Cukura ielā, taču, kad policists izkāpa no dienesta auto, braucējs sāka bēgšanu no likumsargiem. Viņš atgriezās uz Lielupes tilta un virzījās uz centra pusi, vairākas reizes šķērsojot krustojumus pie sarkanā aizliedzošā signāla. Maksimālais ātrums, ar kuru brauca vadītājs, bija 75 km/h.
Pakaļdzīšanās noslēdzās Svētes ielā, kur skrejriteņa vadītājs ietriecās automašīnā un tika aizturēts. Viņš neesot bijis alkohola reibumā.
Plašāku informāciju par notikušo VP sola sniegt trešdien.