VVD turpina meklēt naftas piesārņojuma avotu Kurzemes piekrastē; savāktas vairāk nekā 13 tonnas piesārņotā materiāla
Valsts vides dienests (VVD) turpina uzraudzīt situāciju saistībā ar naftas produktu piesārņojumu Kurzemes piekrastē; piesārņojuma apjoms nav palielinājies, pašvaldības turpina darbu pie tā savākšanas, portālu Jauns.lv informē VDD.
Valsts vides dienests (VVD) turpina uzraudzīt situāciju saistībā ar aizvadītās nedēļas nogalē Baltijas jūras piekrastē, tostarp Ventspils pludmalē, konstatēto naftas produktu piesārņojumu. Lai noskaidrotu piesārņojuma izcelsmi un vecumu, kā arī precīzāk noteiktu tā sastāvu, VVD iepriekš paņemtos piesārņojuma paraugus ir nosūtījis laboratorijai analīžu veikšanai. Sākotnēji konstatētais piesārņojuma apjoms nav palielinājies, pašvaldības turpina darbu pie piesārņojuma savākšanas.
VVD izvērtēja kuģus, kuri pēc Krasta apsardzes dienesta modelēšanas rezultātiem ir atradušies iespējamā piesārņojuma rašanās rajonā. Tostarp VVD veica pārbaudi uz kuģa, kas no Ventspils puses bija ienācis Rīgas ostā, taču nekādas neatbilstības, degvielas vai naftu saturošo atkritumu iztrūkums uz tā netika konstatēts.
"VVD sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām turpina izvērtēt iespējamos piesārņojuma avotus. Būtisku skaidrību par piesārņojuma izcelsmi sniegs laboratorisko analīžu rezultāti, tostarp noteiktais naftas produktu veids un to vecums. Vienlaikus esam saņēmuši informāciju no Polijas vides institūcijām par līdzīgu piesārņojumu Polijas piekrastē. Šobrīd izvērtējam, vai starp abiem piesārņojuma gadījumiem pastāv saistība. Arī šo aspektu varēs precīzāk vērtēt pēc analīžu rezultātu saņemšanas. Turpinām saziņu un sadarbību ar Polijas kolēģiem," skaidro VVD ģenerāldirektora vietniece, Zvejas kontroles departamenta direktore Evija Šmite.
Ņemot vērā analīžu specifiku un nepieciešamo izmeklējumu apjomu, rezultātu saņemšana var aizņemt ilgāku laiku. Tiklīdz analīžu rezultāti būs pieejami, VVD ar tiem iepazīstinās sabiedrību.
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Kā informē Ventspils valstspilsētas pašvaldība, pabeigta piesārņojuma savākšana posmā no Dienvidu mola aptuveni 1,2 kilometru garumā. Šajā posmā savākti ~ 300 maisi ar piesārņoto materiālu jeb ~ 9 tonnas, no kuriem mazāk nekā trešdaļa jeb ~ 25% ir naftas produkti. Būtiski uzsvērt, ka šo kopējo apjomu lielākoties veido smiltis un grunts, kas tīrīšanas procesā nonāk maisos kopā ar piesārņojumu. Šobrīd darbi turpinās virzienā uz Užavas pusi. Vienlaikus piesārņojuma savākšana turpinās Staldzenes un Pārventas piekrastē. Staldzenē darbi veikti posmā no Staldzenes pludmales līdz Lošupei un pilsētas robežas virzienā, savukārt Pārventā - no Ziemeļu mola Ventspils naftas virzienā. Šajās teritorijās kopumā savākti ~ 150 maisi ar piesārņoto materiālu jeb ~ 4,5 tonnas. Darbi turpinās atbilstoši piekļuvei teritorijām un laikapstākļiem.
VVD sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) un citām iesaistītajām institūcijām turpina izvērtēt situāciju jūrā un piekrastē, koordinē informācijas apmaiņu un nepieciešamības gadījumā lems par turpmāko rīcību. Iedzīvotāji arī turpmāk ir aicināti būt uzmanīgiem, apmeklējot jūras piekrasti Ventspils pilsētā un novadā, vai pagaidām tur nedoties, kamēr piesārņojuma savākšanas darbi nav pabeigti.