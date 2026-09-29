Pārtikas un veterinārais dienests Dundagā izņem vairāk nekā 40 cietsirdīgos apstākļos turētus suņus.
Sabiedrība
Šodien 16:48
Šauros sprostos un bez pienācīgas aprūpes - Dundagā PVD izņem 41 suni
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir uzsācis 41 suņa izņemšanu Talsu novada Dundagā, jo, pārbaudot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, konstatēta cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem - dzīvnieki turēti bez pienācīgas aprūpes, daļa no tiem turēti šauros sprostos, kā arī daži dzīvnieki ir izteikti novājējuši.
Šobrīd PVD apzina, kuras Latvijas dzīvnieku patversmes ir gatavas uzņemt izņemtos dzīvniekus. Ir uzsākts process visu dzīvnieku izņemšanai un nogādāšanai patversmēs.
Vienlaicīgi par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem tiek uzsākts administratīvā pārkāpuma process pēc Dzīvnieku aizsardzības likuma 59. panta, kas paredz, ka par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku var piemērot naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no četrdesmit līdz septiņsimt naudas soda vienībām, nosakot dzīvnieku turēšanas tiesību aizliegumu uz laiku līdz diviem gadiem.