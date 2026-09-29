Politologs nosauc divus faktorus, kas varētu palielināt vēlētāju aktivitāti Saeimas vēlēšanās
Lai gan pirmajās dienās iepriekšējā balsošanā Saeimas vēlēšanās vēlētāji ir aktīvi, tomēr vēl nevar spriest par vēlētāju aktivitāti kopumā, uzskata politologs Juris Rozenvalds.
Ja izrādīsies, ka vēlētāju aktivitāte būs pieaugusi, iespējams, tas varētu būt saistīts ar drošības situāciju, kas cilvēkiem liek kļūt aktīvākiem.
Turklāt lomu šajās vēlēšanās varētu nospēlēt fakts, ka pieaugušas iespējas iegūt informāciju par vēlēšanām. Ja iepriekš cilvēki atrunājās, ka nav bijis pietiekami daudz informācijas un viņi nevar izdarīt izvēli, tad šajās vēlēšanās ir ļoti plašas iespējas.
Arī informācijas daudzums varētu nospēlēt kādu lomu vēlētāju aktivitātes vairošanā, uzskata politologs, atkārtoti uzsverot, ka secinājumus patlaban izdarīt esot pāragri.
Rīgā savu balsi nodevuši 20 807 jeb 3,47% balsstiesīgo. Šajā skaitlī iekļauti arī 4907 cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Pasta balsošanā par nobalsojušo vēlētāju skaitu uzskata vēlētāju skaitu, kuriem nosūtīti balsošanas materiāli un kuri nav nobalsojuši vai nodevuši balsi glabāšanā iecirknī klātienē, skaidro CVK.
Latgalē līdz šim nobalsojuši 3393 vēlētāji, kas ir 1,85% no balsstiesīgajiem. Kurzemē savu balsi glabāšanā nodevuši 3693 cilvēki jeb 2,12%.
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Visas šīs nedēļas darba dienās vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā.
Saeimas vēlēšanas norisināsies sestdien.